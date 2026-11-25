I resti appartenuti a due persone probabilmente ridotte in schiavitù, sono stati riconsegnati l'11 novembre 2026 dopo circa quattro anni di mobilitazioni e trattative. Uno potrebbe appartenere a un partecipante alla rivolta dei Malê del 1835. La vicenda riapre il dibattito sulle collezioni coloniali e sul razzismo nella storia della scienza