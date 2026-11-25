La COP31 si è conclusa senza un accordo complessivo sulla lotta al cambiamento climatico, tra divisioni sull’abbandono dei combustibili fossili e sui finanziamenti ai Paesi più vulnerabili. Ma il problema è più profondo: perché i singoli Stati hanno così pochi incentivi a ridurre le proprie emissioni, se i benefici della decarbonizzazione riguardano tutti? E perché, in assenza di una cooperazione internazionale, sarà sempre più difficile raggiungere l’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050?