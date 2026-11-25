In occasione del 25 novembre, Maria Letizia Mannella, procuratrice aggiunta a Milano, affronta l'aumento dei maltrattamenti e dello stalking, il ruolo del Codice Rosso e gli ostacoli che ancora impediscono a molte donne di denunciare. Tra questi, la dipendenza economica: "Il miglior marito è il proprio lavoro", dice, indicando nell'indipendenza una condizione necessaria per uscire dalla violenza. E le condanne, dice, non bastano: "L'educazione degli uomini deve iniziare a scuola"