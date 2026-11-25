In "Chiaramente" la sua rubrica per Sky Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, riflette sulla difficoltà di riconoscere la violenza e la tendenza di tante donne ad attribuirsi responsabilità non proprie. Lo fa ripercorrendo le tappe della propria vita e la graduale scoperta di essere "Una Di Quelle", fino alla presa di coscienza. Il 25 novembre non mette al centro le nostre colpe, ma quelle di chi ci fa del male
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