Un'analisi di Ai Forensics ha monitorato quattro comunità italiane dedicate alla condivisione non consensuale di immagini intime, con più 817mila messaggi, oltre 22mila account attivi e il 32% dei contenuti dedicati allo “scambio merce”. Ma dopo la denuncia mediatica e le chiusure i gruppi sono tornati online nel giro di pochi giorni