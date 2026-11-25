Cronaca
I numeri della violenza economica: quando il controllo passa dai soldi
Imparare a riconoscere le forme di violenza economica significa darsi la possibilità di prendere le distanze da relazioni spesso malsane. Cosa dicono i dati contenuti nell’ultimo rapporto Istat dedicato alla sicurezza delle donne e quando l’educazione finanziaria diventa davvero uno strumento di libertà? Intervista a Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale di FEduF
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