Gli attacchi sono avvenuti vicino alle coste dell’Unione Europea e potrebbero aprire un nuovo fronte, quello Mediterraneo, in cui l’Italia potrebbe risultare coinvolta. L'iniziativa di Kiev potrebbe violare il diritto internazionale, perché condotta nelle acque, anzi in un porto, di un Paese neutrale: fattore che rischia di trasformare l'attacco di Bengasi da operazione militare in momento politicamente cruciale