Più di 600 decessi al giorno dovuti all’esposizione al PM 2,5. Molto meglio di venti anni fa, ma per raggiungere l’obiettivo di zero morti entro il 2050 servono politiche più severe. Nel nostro Paese si muore più che altrove e il tasso di riduzione degli effetti letali dell’inquinamento atmosferico è sotto la media europea
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