I nuovi dazi di Trump contro 14 partner commerciali, tra cui Ue e Cina, potrebbero entrare in vigore a partire da fine gennaio. La misura riapre il fronte della guerra commerciale con Pechino e Bruxelles e arriva a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, dopo le quali sono aumentate anche le critiche interne al Partito repubblicano