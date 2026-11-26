Le elezioni locali di Taiwan del 28 novembre, pur riguardando sindaci e amministrazioni territoriali, assumono una rilevanza internazionale: il risultato sarà osservato da Pechino e Washington per le possibili ricadute sugli equilibri politici e strategici nello Stretto di Taiwan, sulla capacità di resistenza dell'isola e sui rapporti con la Cina in vista delle presidenziali del 2028