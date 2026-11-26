Abbiamo incontrato a Belgrado il magistrato e autore di thriller di successo, per la prima volta disponibile anche nelle librerie italiane con "I figli del male", una storia di politica, malavita e corruzione. Ci ha parlato di come racconta le anomalie della società con la letteratura e del suo modo di esplorare i "resti" dei casi giudiziari. Con lui abbiamo commentato il capitolo che si è aperto all'indomani della vittoria alle urne contro Vucic della Lista studentesca tra aspettative e errori da evitare