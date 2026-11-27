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Alle elezioni francesi par condicio anche sui social: come funzionerà?
In vista delle elezioni presidenziali, l’Agcom francese ha deciso di estendere le leggi di pluralismo e equità nei tempi di parola dei candidati anche ai grandi influencer. La misura è vista come una “rivoluzione” e, in quanto tale, crea dibattito nel Paese
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