Alla vigilia delle elezioni amministrative a Taiwan, diverse inchieste hanno documentato campagne di disinformazione online riconducibili ad ambienti vicini a Pechino, dirette soprattutto contro il partito del presidente Lai Ching-te. Tra account fittizi costruiti con l’intelligenza artificiale, video manipolati e identità digitali mantenute per mesi, le nuove operazioni puntano anche ad alimentare la sfiducia nelle istituzioni e scoraggiare il voto