Francia, la spirale della crisi può rafforzare il voto di protesta

Il malcontento esploso nelle piazze e guidato dagli studenti si dirige a rafforzare delle proposte politiche anti-sistema: c'è l’estrema sinistra anti Ue di Jean Luc Mélenchon e l’estrema destra anti Ue di Marine Le Pen che potrebbero beneficiarne, in un contesto in cui i conti pubblici sono in una situazione disastrosa e si prepara una manovra pesantissima
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