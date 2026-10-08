Francia, la spirale della crisi può rafforzare il voto di protesta

Il malcontento esploso nelle piazze e guidato dagli studenti si dirige a rafforzare delle proposte politiche anti-sistema: c'è l’estrema sinistra anti Ue di Jean Luc Mélenchon e l’estrema destra anti Ue di Marine Le Pen che potrebbero beneficiarne, in un contesto in cui i conti pubblici sono in una situazione disastrosa e si prepara una manovra pesantissima