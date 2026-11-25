Rafael Leónidas Trujillo dominò la vita politica della Repubblica Dominicana dal 1930 al 1961, anno in cui fu assassinato. Il suo regime, caratterizzato da un forte anticomunismo e dalla discriminazione della comunità haitiana, fu segnato da una sistematica repressione del dissenso. Torture, persecuzioni e violenze erano strumenti di controllo della popolazione. Nei confronti delle oppositrici politiche, il regime ricorreva anche alla violenza sessuale e alla minaccia di esercitarla.

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