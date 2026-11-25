La storia delle sorelle Mirabal e la nascita della Giornata contro la violenza sulle donneMondo
Introduzione
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La scelta della data è legata alla storia di tre sorelle dominicane, Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, assassinate nel 1960 per la loro attività politica contro il regime del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. A oltre sessant'anni dalla loro morte, le tre donne rappresentano un simbolo della resistenza all'oppressione e della lotta contro la violenza di genere.
Quello che devi sapere
Chi erano le sorelle Mirabal
Patria, Minerva e María Teresa Mirabal crebbero a Ojo de Agua, nei pressi della città di Salcedo, nella Repubblica Dominicana, in una famiglia di proprietari terrieri. Minerva studiò legge, nonostante le restrizioni imposte alle donne dal regime, mentre María Teresa, la più giovane delle sorelle, studiò agronomia. Tutte e tre si impegnarono nella lotta contro la dittatura. Una quarta sorella, Dedé, sarebbe sopravvissuta e avrebbe dedicato gran parte della propria vita a custodire la memoria della famiglia.
La dittatura di Rafael Trujillo
Rafael Leónidas Trujillo dominò la vita politica della Repubblica Dominicana dal 1930 al 1961, anno in cui fu assassinato. Il suo regime, caratterizzato da un forte anticomunismo e dalla discriminazione della comunità haitiana, fu segnato da una sistematica repressione del dissenso. Torture, persecuzioni e violenze erano strumenti di controllo della popolazione. Nei confronti delle oppositrici politiche, il regime ricorreva anche alla violenza sessuale e alla minaccia di esercitarla.
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Le "farfalle" della resistenza
Le sorelle Mirabal furono tra le protagoniste del Movimento 14 giugno, un'organizzazione clandestina di opposizione alla dittatura che prendeva il nome da un tentativo di insurrezione contro Trujillo avvenuto nel 1959. La riunione da cui nacque il movimento si svolse nel gennaio del 1960 nell'abitazione di Patria, la maggiore delle tre sorelle. Minerva e María Teresa parteciparono alla fondazione dell'organizzazione. Nell'ambiente della resistenza, le sorelle erano conosciute come "Las Mariposas", in italiano "le farfalle", nome destinato a diventare un simbolo della lotta contro il regime.
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La persecuzione delle sorelle Mirabal
Nel 1949, durante una festa a San Cristóbal, Minerva respinse le avances di Trujillo. L'episodio segnò l'inizio di una lunga persecuzione nei confronti della famiglia Mirabal. Nonostante fosse riuscita a laurearsi in legge, a Minerva fu negata la possibilità di esercitare la professione. L'impegno politico delle sorelle le espose ulteriormente alla repressione della dittatura, che attraverso la propria propaganda celebrava le donne come madri e custodi della famiglia, mentre riservava alle oppositrici arresti, intimidazioni e violenze.
L'assassinio del 25 novembre 1960
Il 25 novembre 1960, Patria, Minerva e María Teresa Mirabal furono assassinate dagli uomini del regime insieme al loro autista, Rufino de la Cruz. Le autorità tentarono di far passare la morte delle tre sorelle e dell'autista per un incidente stradale. La stampa locale riportò inizialmente questa versione dei fatti.
Dedé, la quarta sorella
A mantenere viva la memoria delle tre donne fu soprattutto Dedé Mirabal, l'unica delle quattro sorelle a sopravvivere. Per anni accolse quanti desideravano conoscere la storia della famiglia nella casa materna, dove Patria, Minerva e María Teresa avevano trascorso gli ultimi mesi della loro vita. Qui conservò documenti, dipinti, disegni e oggetti personali appartenuti alle sorelle. Nel 1994 l'abitazione divenne ufficialmente un museo dedicato alla loro memoria.
Quando è stato scelto il 25 novembre
Nel luglio del 1981, durante il primo Incontro femminista latinoamericano e caraibico, organizzato a Bogotá, in Colombia, la delegazione dominicana propose di scegliere l'anniversario dell'assassinio delle sorelle Mirabal come giornata di mobilitazione contro la violenza sulle donne. La proposta fu accolta dalle partecipanti, che denunciarono le diverse forme di violenza di genere, da quella domestica agli stupri e alle molestie, fino agli abusi commessi dalle autorità nei confronti delle prigioniere politiche.
L'istituzione della Giornata contro la violenza sulle donne
Il 17 dicembre 1999, con la risoluzione 54/134, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite designò ufficialmente il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza ha così assunto una dimensione globale, diventando un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse forme di violenza di genere e sulla necessità di contrastarle. La storia delle sorelle Mirabal continua a legare la memoria della resistenza alla dittatura alla battaglia per i diritti e la libertà delle donne.
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