Introduzione
Un nuovo programma per favorire studio, lavoro e soggiorni all'estero dei giovani sarà uno dei principali risultati concreti del riavvicinamento tra Regno Unito e Unione europea dopo Brexit. L'intesa è stata ufficializzata al vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre e punta a rafforzare i legami tra le nuove generazioni delle due sponde della Manica.
Quello che devi sapere
Cos'è lo Youth Experience Scheme
Il programma, denominato Youth Experience Scheme (YES), consentirà ogni anno a 100.000 giovani dell'Unione europea e a 100.000 giovani britannici di vivere un'esperienza all'estero nei rispettivi territori. Potranno partecipare i cittadini tra i 18 e i 31 anni al momento dell'emissione del visto. Secondo il documento pubblicato dal governo britannico, l'obiettivo è offrire ai giovani l'opportunità di conoscere nuove culture, imparare lingue straniere e acquisire esperienze professionali e personali.
Leggi anche: Ue-Regno Unito, intesa apre a possibile ritorno di Londra: da cibo a giovani, cosa prevede
Fino a tre anni per studiare, lavorare o viaggiare
Il nuovo regime non sarà legato a un'unica finalità. I partecipanti potranno lavorare, studiare, svolgere attività di volontariato, fare gli au pair oppure semplicemente viaggiare. La permanenza potrà durare fino a tre anni. I permessi saranno inizialmente validi per due anni, con la possibilità di estenderli per un ulteriore anno.
Come funzionerà per i giovani britannici
I cittadini britannici dovranno presentare domanda presso uno Stato membro partecipante e potranno successivamente trasferirsi in altri Paesi dell'Unione. Il sistema consentirà di soggiornare in un massimo di tre Stati membri nell'arco dei tre anni previsti dal programma, con almeno 12 mesi di permanenza in ciascun Paese prima di un eventuale trasferimento. Le quota europea dei posti sarà distribuita tra gli Stati membri in base alla popolazione, favorendo quindi i Paesi più grandi dell'Unione.
Visti, requisiti e limiti
Per aderire sarà necessario presentare una richiesta formale e pagare una quota di iscrizione. I candidati dovranno inoltre dimostrare di possedere risorse economiche sufficienti per mantenersi durante il soggiorno e soddisfare i requisiti anagrafici e di nazionalità previsti dal programma. L'accordo specifica anche che i partecipanti non potranno includere familiari o persone a carico nel proprio permesso di soggiorno.
Entrata in vigore entro il 2030
L'intesa è stata raggiunta, ma saranno necessari ulteriori passaggi tecnici e normativi. Nella dichiarazione congiunta del vertice, Ue e Regno Unito affermano di voler applicare l'accordo entro il 2028 e di rendere disponibili le prime opportunità ai giovani non oltre gennaio 2030.
Erasmus e università
Il nuovo programma si inserisce in un più ampio rafforzamento delle relazioni tra Bruxelles e Londra. La dichiarazione del summit conferma infatti la partecipazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027 e l'avvio di negoziati per un accordo sulle tasse universitarie applicate agli studenti europei nel Regno Unito e a quelli britannici nell'Unione europea.
Leggi anche: Brexit, svolta nei rapporti tra Regno Unito e Ue