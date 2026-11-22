Introduzione

Un nuovo programma per favorire studio, lavoro e soggiorni all'estero dei giovani sarà uno dei principali risultati concreti del riavvicinamento tra Regno Unito e Unione europea dopo Brexit. L'intesa è stata ufficializzata al vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre e punta a rafforzare i legami tra le nuove generazioni delle due sponde della Manica.