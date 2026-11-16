Stando a quanto affermato dal Paese baltico, dietro all'atto intentato il 14 novembre contro il produttore di droni Threod Systems, per i quali sono stati arrestati almeno otto cittadini lettoni, ci sarebbe un'organizzazione orchestrata dai servizi militari di Mosca. Kestutis Budrys, ministro degli Esteri della Lituania, ha parlato di "terrorismo di Stato". "È ora di smettere di nascondersi dietro a eufemismi. L'Europa dovrebbe seriamente considerare di inserire il Servizio di intelligence militare russo e altre strutture di intelligence e sicurezza russe coinvolte in operazioni di sabotaggio nella lista delle organizzazioni terroristiche", ha aggiunto il capo della diplomazia di Vilnius, sottolineando che l'aumento delle attività di sabotaggio russe riflette il suo insuccesso in Ucraina.

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