Russia, Estonia blocca frontiera: quali collegamenti con l'Unione Europea restano apertiMondo
Introduzione
Come annunciato il 15 novembre dal ministero degli Esteri di Tallinn, dal 1° dicembre prossimo scatta la chiusura del confine estone con la Federazione Russa. La decisione, maturata a seguito del tentato incendio di una fabbrica di droni sventato all'ultimo, restringe ulteriormente il numero di accessi aperti tra l'Ue e il Paese in guerra dal 2022 con l'Ucraina (LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA)
Quello che devi sapere
Cosa è successo in Estonia
Stando a quanto affermato dal Paese baltico, dietro all'atto intentato il 14 novembre contro il produttore di droni Threod Systems, per i quali sono stati arrestati almeno otto cittadini lettoni, ci sarebbe un'organizzazione orchestrata dai servizi militari di Mosca. Kestutis Budrys, ministro degli Esteri della Lituania, ha parlato di "terrorismo di Stato". "È ora di smettere di nascondersi dietro a eufemismi. L'Europa dovrebbe seriamente considerare di inserire il Servizio di intelligence militare russo e altre strutture di intelligence e sicurezza russe coinvolte in operazioni di sabotaggio nella lista delle organizzazioni terroristiche", ha aggiunto il capo della diplomazia di Vilnius, sottolineando che l'aumento delle attività di sabotaggio russe riflette il suo insuccesso in Ucraina.
Per approfondire: Estonia chiuderà confine con Russia da 1° dicembre. Tallinn: "Atto di sabotaggio da Mosca"
Valichi chiusi da dicembre
Dai valichi di frontiera di Narva a quelli di Luhamaa e Koidula: la chiusura di tutti i passaggi tra Estonia e Russia dal primo dicembre è stata annunciata, per il momento, a tempo indeterminato. Già dall'8 agosto 2024 era entrata in vigore una stretta con controlli approfonditi verso persone e merci trasportate oltre confine. Ispezioni visive, interrogatori a campione e, in caso di sospetti illeciti, perquisizioni sugli effetti personali si sono sommati alle già severe procedure doganali previste a livello di Unione.
Per approfondire: Guerra Ucraina, Mosca: "Obiettivi Putin quelli del 2024, senza accordo useremo forza"
Dal 2022 blocco dei voli diretti
Non solo via terra. Come ricorda il Consolato generale d'Italia a Mosca, dal 27 febbraio 2022 è in vigore in tutta l'Unione Europea il blocco dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Russia. Con la sospensione dei voli diretti, resta l'accesso tramite scalo in uno degli aeroporti extra-Ue più vicini, da Istanbul a Belgrado, Erevan o addirittura Dubai.
Per approfondire: Estonia, dal 1° dicembre chiusura dei valichi con la Russia
Frontiera Russia-Lettonia
Per chi transita su strada da e per la Federazione Russa, l'alternativa più vicina all'Estonia è costituita dai collegamenti, tuttora aperti, con la Lettonia. Il valico che unisce le località di Zasitino e Bùrachki così come i passaggi di Grebeva, Terehova e Vientu restano percorribili anche via pullman con le tratte Riga-Mosca e Riga-San Pietroburgo.
Polonia-Kaliningrad-Lettonia
Nonostante i colloqui di pace tra Russia-Usa-Ucraina che potrebbero vedere la partecipazione anche di rappresentanti dell'Ue, l'inasprimento delle relazioni tra l'Unione e il Cremlino rischia di compromettere altri collegamenti in zone di confine particolarmente delicate. Su tutte l'Oblast di Kaliningrad, exclave russa affacciata sul Mar Baltico situata tra Polonia e Lituania. Da entrambi i Paesi è ancora possibile entrare nell'exclave, previo controllo: da sud tramite i valichi di Mamonovo II-Grzechotki e Bagrationovsk-Bezledy, oppure da nord via Sovetsk-Panemun o Cernyshevskoe-Kybartai, percorribili anche a piedi.
Dalla Finlandia valichi chiusi
Con il blocco da dicembre l'Estonia si unisce alla decisione adottata dalla Finlandia, prorogata nell'aprile 2024, di chiudere tutti i suoi collegamenti terrestri con il vicino russo. Passaggi un tempo abituali come Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra o Raja-Jooseppi, rimangono interdetti rendendo impossibile transitare a piedi, con mezzi pubblici o auto privata.
Le raccomandazioni della Farnesina
Come ricorda la Farnesina, l'attuale contesto internazionale rende difficoltosi molti collegamenti su strada con la Federazione per cui "si raccomanda di posticipare i viaggi verso il Paese e di valutare se la presenza nel Paese sia assolutamente necessaria". Il sito Viaggiare Sicuri include la Russia tra i 28 Paesi a rischio, al pari dell'Ucraina e di altre destinazioni come Iran, Iraq, Afghanistan, Yemen, Siria e Haiti.
Per approfondire: Droni nei cieli di Lituania Estonia e Lettonia: decollano i jet Nato