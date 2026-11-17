Università più sostenibili, la prima è in Svezia. Italia fuori da top 100. CLASSIFICAMondo
Introduzione
È un’università svedese a conquistare il primo posto nell’edizione 2027 dei QS Sustainability Rankings, la classifica che valuta 2.003 atenei di 107 Paesi in tutto il mondo sulla base del loro impatto ambientale, sociale e di governance. Il sistema universitario più rappresentato è quello degli Stati Uniti, con 214 atenei, seguiti da Cina (149) e Regno Unito (105). L’Italia è presente con 58 università, di cui 27 migliorano rispetto allo scorso anno e 18 arretrano. Le prime si trovano entrambe pari merito al 106esimo posto.
Quello che devi sapere
QS Sustainability Index, i criteri
La classifica valuta le università in base a tre categorie, che insieme possono dare un punteggio massimo di 100.
- Impatto ambientale (vale il 45% e comprende tre indicatori: sostenibilità ambientale, educazione ambientale e ricerca ambientale).
- Impatto sociale (45%, comprende cinque indicatori: uguaglianza, scambio di conoscenze, impatto dell'istruzione, occupabilità e risultati, salute e benessere).
- Governance (10%, considera fattori legati al buon governo dell'ateneo: etica, pratiche di assunzione, trasparenza, processi decisionali e così via).
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La top 10 delle migliori università al mondo per sostenibilità
Queste le prime 10 università in classifica.
- 9 pari merito) UCL – Londra, Regno Unito – punteggio 97,9;
- 9 pari merito) The University of Melbourne – Melbourne, Australia – punteggio 97,9;
- 8) University of California, Berkeley (UCB) – Berkeley, California – punteggio 98,4;
- 7) University of Cambridge – Cambridge, Regno Unito – punteggio 98,7;
- 6) Stanford University – Stanford, Stati Uniti – punteggio 98,8;
- 5) The University of South Wales (UNSW Sydney) – Sydney, Australia – punteggio 99;
- 4) University of British Columbia – Vancouver, Canada – punteggio 99,1;
- 3) University of Toronto – Toronto, Canada – punteggio 99,2;
- 2) ETH Zurich – Zurigo, Svizzera – punteggio 99,8;
- 1) Lund University – Lund, Svezia – punteggio 100.
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Politecnico di Milano e Università di Padova le migliori italiane
Il Politecnico di Milano e l’Università di Padova sono i primi atenei italiani che si incontrano in classifica, a pari merito al 106esimo posto, con il punteggio di 91,5. Il primo guadagna 27 posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno, la seconda ne guadagna 15. I loro profili sono però diversi: il Politecnico di Milano è 20esimo al mondo per sostenibilità ambientale e 59esimo nella categoria impatto ambientale, l'unico risultato italiano tra i primi 100 in questa categoria. L'Università di Padova ha un profilo più equilibrato: è tra le prime 200 al mondo nelle macrocategorie impatto ambientale, impatto sociale e governance ed è prima in Italia per “scambio di conoscenze”, salute e benessere e ricerca ambientale.
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Le altre 4 università italiane tra le prime 200
In generale, sei atenei italiani sono tra i primi 200 e 22 tra i primi 500: in Europa fanno meglio solo Regno Unito e Germania. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sale di 40 posizioni e si piazza al 110° posto, l'Università degli Studi di Milano conquista 52 posizioni e arriva al 122°, la Sapienza Università di Roma avanza di 37 posizioni fino al 151° e l'Università di Torino di 66 fino al 178°.
“Impatto sociale” la migliore categoria per l’Italia
È nella sottocategoria dell’impatto sociale che i principali atenei italiani danno il meglio. Tre entrano tra i primi 100 al mondo nella categoria: l'Università di Bologna (88°) e, a pari merito al 92° posto, l'Università di Padova e la Sapienza Università di Roma. La Sapienza è inoltre 98° per impatto dell'istruzione e 56ª per educazione ambientale, il miglior piazzamento italiano in entrambi gli indicatori.
La categoria “sostenibilità ambientale”
Nella sostenibilità ambientale due università italiane sono tra le prime 100 al mondo: il Politecnico di Milano (20° a pari merito) e l'Università Bocconi (58°). Si tratta però di un'eccellenza concentrata in pochi atenei: soltanto tre università italiane rientrano tra le prime 200 in questo indicatore e il punteggio medio nazionale è inferiore alla media mondiale.
Chi migliora di più e chi peggiora
I progressi più consistenti arrivano da atenei fuori dalla top 10 nazionale. L'Università di Parma passa dalla fascia 1301-1400 al 592° posto, l'Università di Bari guadagna 211 posizioni (418°), la Luiss 152 (779°), l'Università di Catania 122 (397°) e l'Università Roma Tre 108 (387°). Non tutti gli atenei migliorano. Tre delle prime dieci università italiane perdono terreno: l'Università Bocconi (252°, era 236°), l'Università di Firenze (257°, era 248°) e l'Università di Pavia (272°, era 240°). L'Università di Brescia registra il calo più marcato tra gli atenei italiani presenti tra i primi 1000: perde 168 posizioni e scende al 692° posto.
I risultati più deboli
I risultati più deboli dell'Italia riguardano le categorie scambio di conoscenze e occupabilità e risultati: i migliori atenei italiani, rispettivamente l'Università di Padova e il Politecnico di Milano, sono al 116° e al 153° posto. Due i nuovi ingressi italiani, entrambi nella fascia 1501+: l'Università Campus Bio-Medico di Roma e l'Università degli Studi di Macerata.
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