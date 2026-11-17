Il Politecnico di Milano e l’Università di Padova sono i primi atenei italiani che si incontrano in classifica, a pari merito al 106esimo posto, con il punteggio di 91,5. Il primo guadagna 27 posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno, la seconda ne guadagna 15. I loro profili sono però diversi: il Politecnico di Milano è 20esimo al mondo per sostenibilità ambientale e 59esimo nella categoria impatto ambientale, l'unico risultato italiano tra i primi 100 in questa categoria. L'Università di Padova ha un profilo più equilibrato: è tra le prime 200 al mondo nelle macrocategorie impatto ambientale, impatto sociale e governance ed è prima in Italia per “scambio di conoscenze”, salute e benessere e ricerca ambientale.

Per approfondire: Migliori città universitarie al mondo: ci sono anche 3 italiane. La classifica Qs