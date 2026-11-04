Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato

La democratica Annie Andrews ha poi vinto la corsa per il Senato in South Carolina, battendo Darline Graham, sorella del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Andrews, pediatra di 45 anni, ha basato la sua campagna elettorale sull'accesso all'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità economica, oltre che sulla lotta alla corruzione a Washington. Graham, 62 anni, nominata dopo la morte del senatore veterano Lindsey, non aveva titoli ma ha potuto contare sul sostegno di Donald Trump che per lei si è molto speso in campagna elettorale. Per Andrews si è trattato di un trionfo, in uno Stato che non eleggeva un democratico al Senato dal 1998 e che nel 2024 aveva visto la vittoria del presidente con uno scarto di 18 punti.

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