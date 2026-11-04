Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato

Introduzione
Il Partito Democratico ha vinto le elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti, e ha ottenuto il controllo dell’intero Congresso: sia la Camera che il Senato sono adesso in mano ai Dem, in quella che - a spoglio in corso - appare come una dura sconfitta per Trump e per i Repubblicani. A decidere la corsa, in particolare per il Senato, sono stati i risultati in alcuni Stati chiave.
Quello che devi sapere
Gli Stati decisivi per le midterm 2026
Alla vigilia del voto c’erano alcuni Stati indicati come fondamentali per stabilire chi avrebbe vinto le elezioni di midterm del 2026, in particolare per il controllo del Senato e nelle 36 corse per le cariche di Governatore: dal Maine alle Carolina del Nord e del Sud, passando per il Texas e l’Ohio fino all’Alaska, l’attenzione era puntata sui seggi senatoriali in palio in questa tornata. E che, mentre il conteggio dei voti è ancora in corso, sembrano essere stati conquistati tutti dai Democratici.
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I risultati in Texas: vince Talarico
Il Texas, storica roccaforte repubblicana, ha conosciuto un vero e proprio terremoto in queste elezioni: James Talarico ha infatti vinto il seggio al Senato, diventando il primo dem a centrare l'impresa dal 1988. Il deputato statale, 37 anni, ha battuto il potente e controverso procuratore generale del Texas, fortemente sostenuto dal presidente americano Donald Trump, a spese del senatore uscente John Cornyn. Inoltre la Dem Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore uscente repubblicano Greg Abbott, diventando la prima governatrice democratica dello stato da Ann Richards, che guidò il Texas dal 1991 al 1995.
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I risultati in Kansas: vince Hamilton
Ancora più significativa è la vittoria ottenuta dai Democratici in Kansas: qui Adam Hamilton ha vinto la corsa per il Senato, battendo Roger Marshall e strappando ai repubblicani un seggio al Senato. L'ultima volta che il Kansas aveva scelto un democratico per il Senato è stato nel 1932.
I risultati in Iowa: vince Turek
Passando poi all’Iowa, qui Il democratico Josh Turek ha vinto la corsa per il seggio al Senato: si tratta di un’altra vittoria significativa per il partito, in uno Stato a guida repubblicana. Turek, ha vinto contro la repubblicana Ashley Hinson. Inoltre Il democratico Rob Sand ha sconfitto il repubblicano Zach Lahn nella corsa a governatore dello Stato: è la prima volta dal 2006 che i democratici conquistano questa carica nello Stato tradizionalmente repubblicano.
I risultati in Ohio: vince Brown
Il democratico Sherrod Brown ha poi vinto la corsa al Senato in Ohio, battendo il repubblicano Jon Husted. Inoltre la democratica Amy Acton è stata eletta governatrice dello Stato: Acton ha battuto il repubblicano Vivek Ramaswamy. Acton è stata protagonista di una battaglia agguerrita, soprattutto nel finale delle competizione dopo la pubblicità shock del suo rivale con protagonista la madre di Acton, che invitata gli elettori a non votare per la figlia. Acton e sua madre non hanno contati da decenni, dopo che la candidata era stata allontanata in seguito alle accuse di molestie da parte del patrigno.
I risultati in Maine: vince Jackson
Un altro seggio del Senato conquistato dai Democratici è quello del Maine: qui Troy Jackson ha infatti superato la senatrice uscente repubblicana, Susan Collins, in un’ondata che ha portato i liberal a ‘flippare’ diversi seggi precedentemente controllati dal partito del presidente Trump.
I risultati in South Carolina: vince Andrews
La democratica Annie Andrews ha poi vinto la corsa per il Senato in South Carolina, battendo Darline Graham, sorella del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Andrews, pediatra di 45 anni, ha basato la sua campagna elettorale sull'accesso all'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità economica, oltre che sulla lotta alla corruzione a Washington. Graham, 62 anni, nominata dopo la morte del senatore veterano Lindsey, non aveva titoli ma ha potuto contare sul sostegno di Donald Trump che per lei si è molto speso in campagna elettorale. Per Andrews si è trattato di un trionfo, in uno Stato che non eleggeva un democratico al Senato dal 1998 e che nel 2024 aveva visto la vittoria del presidente con uno scarto di 18 punti.
I risultati in North Carolina: vince Cooper
E ancora, il democratico Roy Coorper ha vinto la corsa al Senato in North Carolina strappando ai repubblicani un altro seggio. Lo Stato ha anche approvato un emendamento che richiede un documento d'identità con foto per poter votare alle elezioni. Attualmente, la Costituzione dello Stato lo impone solo per chi vota di persona ma adesso sarà obbligatorio anche per il voto anticipato e per corrispondenza.
I risultati in Michigan: vince El-Sayed
Il democratico Abdul El-Sayed ha vinto la corsa per il Senato in Michigan, battendo il repubblicano Mike Rogers. El-Sayed diventa così il primo musulmano a essere eletto al Senato.
I risultati in Georgia: vince Ossoff
Un altro risultato rilevante in questa tornata elettorale è arrivato dalla Georgia, dove ha vinto il democratico Jon Ossoff mantenendo il proprio seggio: ha battuto il repubblicano Mike Collins. Osso è l'unico senatore democratico in carica che nel 2026 si è trovato a difendere un seggio in uno stato vinto da Donald Trump nel 2024, ed è ampiamente considerato uno dei volti di punta dei Democratici verso la corsa alla Casa Bianca nel 2028.
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I risultati in New Mexico: Haaland eletta governatrice
La democratica Deb Haaland, ex segretaria agli Interni dell'amministrazione Biden, è stata eletta governatrice del New Mexico. Si tratta della prima donna nativa americana a guidare uno Stato degli Usa. Ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho.
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I risultati in California: Becerra eletto governatore
L'ex segretario alla Salute, il democratico Xavier Becerra ha battuto il repubblicano Steve Hilton, ex consigliere del primo ministro britannico David Cameron, nella corsa per succedere al governatore Gavin Newsom in California. Sarà il primo governatore di origine ispanica nello Stato.
I risultati alla Camera dei rappresentanti
Per quanto riguarda invece la Camera dei rappresentanti - dove il voto non avviene a livello statale, ma distrettuale - anche qui i Democratici hanno ottenuto una ampia vittoria che consegna loro la maggioranza dell’Aula: quando il conteggio delle schede è ancora in corso, i liberal si sono già assicurati 224 seggi quando la maggioranza richiesta è di 218.
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