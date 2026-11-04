Nessuno Stato ha ancora chiuso tutti i seggi, ma le operazioni di voto si sono concluse in diversi distretti elettorali per la Camera in Indiana e nel Kentucky. Si tratta, nello specifico, dei distretti 3, 5, 6, 7 e 9 dell'Indiana e dei distretti 3, 4, 5 e 6 del Kentucky. Negli altri distretti per la Camera e per tutte le consultazioni elettorali a livello statale in entrambi gli Stati, le urne chiuderanno alle 19, l'1 in Italia. La prima sfida da osservare è quella per il sesto distretto del Kentucky dove il repubblicano Ralph Alvarado e il democratico Zach Dembo si danno battaglia per rimpiazzare il deputato repubblicano uscente Andy Barr, in un distretto che Trump ha vinto di 15 punti due anni fa. E' uno dei seggi in bilico, con la piattaforma Polymarket che assegna al democratico Zembo il 58% delle chanche.