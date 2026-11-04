Risultati elezioni Midterm 2026, chiusi seggi in sei stati tra cui Florida e Georgia. LIVE
L'America al voto per le elezioni di metà mandato. In gioco c'è il controllo del Congresso, attualmente in mano ai repubblicani: in palio tutti i 435 seggi della Camera, oltre un terzo dei 100 del Senato e 36 governatori. "Sono le midterm più importanti della storia, non consentiremo ci portino via l'età dell'oro", ha detto Trump che da queste elezioni capirà il sentimento dei cittadini sulla sua amminiastrazione. Democratici in vantaggio nei sondaggi. Lo speciale di Sky TG24 in diretta
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America chiamata al voto per le elezioni di metà mandato: un banco di prova importante per l'amministrazione statunitense al punto che molti definiscono queste midterm come un referendum su Trump. In gioco c'è infatti il controllo del Congresso, attualmente in mano ai repubblicani: in palio tutti i 435 seggi della Camera, oltre un terzo dei 100 del Senato e 36 governatori.
"Sono le midterm più importanti della storia, non consentiremo ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti", ha detto il tycoon nell'ultimo comizio a Washington. Democratici in vantaggio in tutti i sondaggi, ma il tycoon non molla. La Corte Suprema Usa ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump per imporre alla California di accantonare 20.000 schede elettorali per corrispondenza sull'ipotesi che possano essere state consegnate a persone non cittadine americane. Lo speciale di Sky TG24 in diretta.
Per approfondire:
- Elezioni Midterm USA, cosa succede se Trump perde
- Elezioni Midterm Usa, Trump: “Le più importanti della storia, dai dem candidati jihadisti”
- Quali gruppi religiosi sostengono ancora Donald Trump?
- Midterm Usa, Trump: "Sarò Mr Veto se i democratici conquisteranno il Congresso"
- Midterm, record di affluenza al voto anticipato: più di 50 milioni si sono già espressi
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Chiusi i seggi in Florida, Georgia e South Carolina
Elezioni Midterm, primi dati: segnali positivi per i dem. VIDEO
Trump: "Nessun piano immediato per attaccare l'Iran"
Gli Stati Uniti non hanno piani immediati per colpire l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Financial Times, sottolineando: "Sembra che stiamo ottenendo tutto ciò che vogliamo".
A Detroit lunga fila per registrarsi e poter votare
A Detroit, centinaia di elettori hanno cercato di accedere agli uffici del Dipartimento Elettorale cittadino per registrarsi prima della chiusura, prevista per le 20 locali. Una fila costante di elettori si è formata partendo dall'ingresso e proseguendo lungo la strada.
Cbs, la contea di Will ha ricevuto la scheda elettorale di Papa Leone
La contea di Will, in Illinois, ha confermato di aver ricevuto la la scheda elettorale di Papa Leone. Lo riporta la Cbs News, in base a quanto detto da un funzionario della contea. Robert Prevost è il primo Papa a votare in un'elezione americana. La scorsa settimana, il Vaticano ha reso noto che il Papa aveva inviato la propria scheda elettorale per posta.
Repubblicano Gallrein vince in Kentucky per la Camera, prenderà il posto di Massie
Il repubblicano Ed Gallrein, Navy Seal in pensione, ha vinto le elezioni per la Camera in Kentucky. E' la proiezion di Decision Desk HQ. Gallrein, appoggiato da Donald Trump, prenderà il posto del repubblicano Thomas Massie, uno dei maggiori critici del presidente. Gallrein ha battuto la democratica Melissa Strange.
Per 39% elettori priorità economia, per 325 democrazia
Con la chiusura dei primi seggi, arrivano i primi dati dell'Associated Press riguardo alle questioni che più preoccupano gli elettori. Secondo gli exit poll, per il 39% degli elettori la priorità assoluta è l'economia, mentre il 32% ritiene che la questione principale per il Paese sia lo stato della democrazia. Seguono l'immigrazione (14%) e l'assistenza sanitaria (8%). L'ampio sondaggio dell'AP sull'elettorato indica che la maggior parte dei cittadini è fortemente insoddisfatta di Donald Trump: circa il 60% dichiara di non approvare il suo operato alla presidenza. La maggior parte degli elettori auspica che il Congresso eserciti un maggiore controllo sull'operato del presidente e al contempo, emerge una diffusa disapprovazione per il modo in cui il Congresso sta svolgendo il proprio lavoro. Circa il 70% degli elettori afferma che i parlamentari stanno facendo "troppo poco" per esercitare un'azione di controllo e bilanciamento nei confronti della presidenza.
I risultati delle elezioni midterm 2026 negli USA: dati e mappe
Gli Stati Uniti al voto per le elezioni di medio termine. In palio 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51. I grafici in questa pagina inizieranno a popolarsi in tempo reale man mano che arrivano i dati dello spoglio a partire dalle 01.00 del 4 novembre (ora italiana).
I risultati delle elezioni midterm 2026 negli USA: dati e mappeVai al contenuto
Elezioni Midterm, exit poll di contesto su operato di Trump. VIDEO
Sondaggio Cnn: costo della vita preoccupa gli elettori
Il costo della vita si conferma una delle principali preoccupazioni per gli elettori americani nelle elezioni di midterm. Secondo i risultati del Voter Poll della Cnn, oltre quattro elettori su dieci affermano che la situazione economica della propria famiglia è peggiorata rispetto a due anni fa, mentre solo circa due su dieci dichiarano di stare meglio. Gli altri ritengono che la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata. Tra le principali preoccupazioni figurano i prezzi di benzina e diesel, generi alimentari, utenze e assistenza sanitaria.
Trump: "Proclamo i giorni dall'1 al 7 novembre la settimana dell'anticomunismo"
A poche ore dall'arrivo dei primi risultati delle cruciali elezioni di metà mandato, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara quella in corso la "settimana dell' anticomunismo". "Invito tutti gli americani a restare saldi nella difesa contro qualsiasi minaccia allo stile di vita americano e a proteggere la nostra fiamma ardente della libertà dall'oscurità del comunismo", si legge nel documento pubblicato dalla casa Bianca sul suo sito qualche minuto fa. Per tutta la campagna elettorale delle midterm il tycoon ha definito i principali candidati democratici "socialisti e comunisti". Un messaggio che, nelle elezioni passate, gli ha permesso di guadagnare consensi tra gli elettori di origine latinoamericana, in particolare in Florida.
Voto anticipato e schede per corrispondenza a livelli record in Alaska per le midterm
L'Alaska ha battuto il record statale con 105.423 voti anticipati e schede per posta ricevuti fino ad ora, secondo quanto reso noto dalla Divisione Elettorale dello Stato. Si tratta di un dato che supera il precedente primato di 100.877 schede registrato nel 2022. La sfida di maggior rilievo in questo Stato è l'accesa contesa per il Senato, che vede contrapposti la democratica Mary Peltola, il senatore repubblicano in carica Dan S. Sullivan e il candidato indipendente Daniel J. Sullivan Jr.
Midterm Usa, gli exit poll sul giudizio degli americani sull'operato di Trump
Il bilancio dei primi due anni alla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti al centro delle risposte dei cittadini. Le rilevazioni fotografano le priorità che stanno orientando il voto nei collegi decisivi: dall'economia, fino al conflitto in Medio Oriente.
Midterm, exit poll sul giudizio degli americani sull'operato di TrumpVai al contenuto
Primo esito contea Laurel (Kentucky) favorevole a Gop
Il primo risultato a emergere dalla lunga notte elettorale americana è quello della contea di Laurel, in Kentucky, dove il candidato repubblicano al Senato Andy Barr è, con il 68,7% dei consensi, in netto vantaggio sul candidato democratico Charles Booker. La contea conta poco più di 50mila abitanti, ma il Kentucky è considerato uno degli stati chiave in questa competizione.
Chiusi seggi in alcuni distretti di Kentucky e Indiana
Nessuno Stato ha ancora chiuso tutti i seggi, ma le operazioni di voto si sono concluse in diversi distretti elettorali per la Camera in Indiana e nel Kentucky. Si tratta, nello specifico, dei distretti 3, 5, 6, 7 e 9 dell'Indiana e dei distretti 3, 4, 5 e 6 del Kentucky. Negli altri distretti per la Camera e per tutte le consultazioni elettorali a livello statale in entrambi gli Stati, le urne chiuderanno alle 19, l'1 in Italia. La prima sfida da osservare è quella per il sesto distretto del Kentucky dove il repubblicano Ralph Alvarado e il democratico Zach Dembo si danno battaglia per rimpiazzare il deputato repubblicano uscente Andy Barr, in un distretto che Trump ha vinto di 15 punti due anni fa. E' uno dei seggi in bilico, con la piattaforma Polymarket che assegna al democratico Zembo il 58% delle chanche.
Leader minoranza dem: "Siamo a un passo dalla riconquista della Camera"
I democratici sono "a un passo" dalla riconquista della Camera dei Rappresentanti. Lo ha dichiarato il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, in un'intervista alla Cnn.
Quali gruppi religiosi sostengono ancora Donald Trump?
Un sondaggio del Pew Research Center mostra un indebolimento del consenso nei confronti del presidente degli Stati Uniti, il cui indice di approvazione è diminuito dall'inizio del secondo mandato presidenziale rispetto a tutti i gruppi religiosi analizzati, ma vediamo quali sono quelli su cui ancora può contare-
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Chiusi i primi seggi in Kentucky e Indiana
In Indiana e Kentucky hanno chiuso i primi seggi per le elezioni di Midterm.
Cbs, tasso di gradimento di Trump fra gli elettori al 38%, meno che nel 2018
Il tasso di gradimento di Donald Trump fra gli elettori è al 38%, più basso di quello che aveva nel 2018 durante il primo mandato e di quello di George W. Bush nel 2006, quando perse sia la Camera sia il Senato. E' quanto emerge da un sondgagio di Cbs fra gli elettori.
Elezioni Midterm USA, cosa succede se Trump perde
Idiversi scenari nel caso in cui il partito del presidente non mantenesse la maggioranza all'interno della Camera dei Rappresentanti o del Senato, o di entrambi i rami del Congresso.
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Casa Bianca: Trump ha fatto la sua parte per aiutare i repubblicani
Donald Trump ha fatto la sua parte per aiutare i repubblicani: il presidente e JD Vance hanno tenuto più di 50 comizi da settembre consentendo ai conservatori di essere in una posizione ben migliore di sole quattro settimane fa. Sono alcuni dei punti messi in evidenza dalla Casa Bianca in un documento distribuito fra i membri dell'amministrazione in vista del possibile risultato deludente dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Lo riporta Axios citando alcune fonti
Ultimo appello Sullivan a non confonderlo con omonimo
Il senatore repubblicano Dan Sullivan ha lanciato un ultimo appello agli elettori dell'Alaska perché alle urne gli elettori non si confondano con l'insegnante in pensione suo omonimo che i democratici hanno scelto per contendergli il seggio, in una delle vicende più bizzarre che hanno segnato queste elezioni di medio termine. Dopo aver votato ad Anchorage, Sullivan ha dichiarato ai giornalisti che "ci saranno migliaia di cittadini che butteranno via il voto" a causa di quello che ha definito "il più grande scandalo elettorale e la più grande frode della storia dell'Alaska".
Trump attacca conduttrice di Fox News: "Stupida come un sasso"
"Sto guardando i risultati pre-elettorali su Fox News, ma non sopporto la voce di Jessica Tarlov: è stupida come un sasso, ma è proprio la sua voce a darmi sui nervi. Devo cambiare canale finché questa perdente non sarà fuori onda... tornerò più tardi!". Lo scrive Donald Trump su Truth, attaccando Tarlov, conduttrice e commentatrice politica liberal del programma The Five su Fox News.
Psicosi sui social, dem temono "effetto Musk" su voto
L'insolita catena di problemi tecnici alle macchine elettroniche per il voto negli Stati Uniti sta diffondendo il panico tra gli elettori democratici, che temono interferenze esterne. Dal Mississippi al Massachusetts, dal North Carolina a New York, nei seggi si stanno registrando problemi tecnici, con schede che non vengono accettate. Nei giorni scorsi era diventato un caso quello denunciato da Stella Parton, sorella di Dolly Parton, la cantante country scomparsa di recente, che aveva raccontato come in Tennessee la macchina avesse cambiato per tre volte il suo voto, spostandolo dal candidato democratico a quello repubblicano. Al quarto tentativo, aveva aggiunto, il voto era stato accettato. Questo problema era stato segnalato anche da molti altri elettori in altri Stati. Adesso i problemi ai seggi che cominciano a essere numerosi stanno scatenando una psicosi sui social. Su Facebook e X molti utenti parlano di "effetto Elon Musk", citando il suo sistema satellitare Starlink, attraverso il quale, come suggerisce un docufilm su di lui, il miliardario sudafricano potrebbe "interferire" in un sistema che lui stesso aveva definito, due anni fa, "assolutamente violabile". Dopo il ritorno alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump aveva lodato Musk, dicendo che "conosceva le macchine elettroniche per votare meglio di chiunque altro". I giornalisti americani non cercarono di capire a cosa Trump si riferisse.
Ap: "6 americani su 10 non approvano la gestione di Trump"
Il costo della vita e la corruzione nel governo sono le questioni principali per gli elettori, che sono profondamente scontenti di Donald Trump. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Associated Press fra gli elettori, secondo il quale 6 elettori su 10 ritengono che il caro prezzi sia dovuto "più alle politiche di Trump" che a "fattori al di fuori del suo controllo". Sei elettori su 10 non approvano come il presidente sta gestendo la presidenza. Il sondaggio è pubblicato sul sito dell'Ap.
Problemi in altri 3 Stati, N. Carolina prolunga orario
In sempre più Stati americani si stanno registrando problemi tecnici ai seggi, una situazione che comincia a generare preoccupazione nella base democratica, che teme interferenze elettroniche nel voto. All'elenco si aggiungono ora North Carolina, Massachusetts e Pennsylvania, dove sono stati riscontrati problemi ai sistemi elettronici. In alcuni seggi l'allarme è rientrato, in altri no. In North Carolina è stato deciso un prolungamento dell'orario di chiusura dei seggi, una decisione che porterà probabilmente a un ritardo di 45 minuti della pubblicazione dei risultati a livello statale.
Il rep Lawler rassicura, a Westchester nessun broglio
Non c'é nessun tentativo di broglio dietro i problemi tecnici rilevati ai seggi elettorali del distretto di Westchester, nello Stato di New York, dove è in corso una delle partite più combattute di queste elezioni di medio termine. A rassicurare gli elettori è lo stesso Mike Lawler, il candidato repubblicano uscente che in questo distretto si gioca il seggio alla Camera dei Rappresentanti con la sfidante democratica Cait Conley. "Non sta succedendo alcun imbroglio qui", ha assicurato Lawler a Fox News mentre gli influencer trumpiani più complottisti, come Laura Loomer, stanno riempendo internet di accuse di frode ai danni dei democratici. Secondo Lawler, ad aver impedito alle macchine per il voto di numerosi seggi di elaborare le schede è stata semplicemente la carta troppo spessa con la quale erano state stampate. Le schede già utilizzate saranno chiuse in sacchi arancioni che verranno trasportare dalla polizia al Consiglio Elettorale, ha spiegato Lawler, e solo lì i sacchi potranno essere aperti per il conteggio.
Cnn: Trump teme lo scenario peggiore per i repubblicani
Donald Trump alterna momenti di ottimismo ad altri di preoccupazione per l'esito delle elezioni di midterm. Secondo fonti vicine al presidente citate dalla Cnn, Trump si è mostrato in alcune occasioni fiducioso che i sondaggi possano sbagliare e che il suo partito ottenga un risultato migliore di quello indicato dalle rilevazioni. In privato, tuttavia, avrebbe anche ammesso che i repubblicani potrebbero andare incontro allo scenario peggiore.