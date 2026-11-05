Tutta colpa di Donald Trump. Dalla guerra in Iran ai lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca, dallo scandalo Jeffrey Epstein all'Air Force One ricevuto dal Qatar, il presidente ha sbagliato tutto. Fra i repubblicani la battaglia è già partita per capire cosa è andato storto e tutti puntano il dito contro l'amministrazione. "E' difficile pensare a una Casa Bianca che abbia sabotato i candidati alla Camera e al Senato più di questa. E' il momento di un esame di coscienza per i repubblicani", ha scritto Marc Short, l'ex direttore degli affari legislativi di Trump, su X. "Dopo Biden, gli americani volevano un'economia che funzionasse. Invece hanno ricevuto una guerra, un debito di 40.000 miliardi di dollari e i dazi. E' il momento per i repubblicani di ritornare ai valori conservatori che li hanno caratterizzati per anni", ha dichiarato John Curtis, senatore dello Utah.