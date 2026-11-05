L'onda blu temuta da Trump si è trasformata in uno tsunami. L'America boccia il presidente e consegna tutto il Congresso nelle mani dei dem. Dal Texas al Kansas, crollano le roccaforti rosse dopo decenni: under 30, latinos e donne voltano le spalle ai repubblicani. Trump ammette la sconfitta, ma torna a minacciare veti a raffica. Vance si smarca: “Abbiamo perso per la guerra in Iran”
in evidenza
L'onda blu temuta da Trump si è trasformata in uno tsunami. L'America boccia il presidente e consegna tutto il Congresso nelle mani dei dem.
Dal Texas al Kansas, crollano le roccaforti rosse dopo decenni: under 30, latinos e donne voltano le spalle ai repubblicani (RISULTATI: TUTTI I DATI). I repubblicani perdono anche in Stati storicamente conservatori come il Texas (andato a James Talarico), l'Iowa (conquistato da Josh Turek) e il Kansas, dove ha vinto Adam Hamilton e dove non veniva eletto un senatore dem dal 1932. Un importante successo i Dem lo hanno ottenuto anche in Maine, dove Troy Jackson ha battuto la veterana repubblicana Susan Collins. In Georgia il senatore Jon Ossoff è stato riconfermato e può guardare, se decidesse di correre, con ottimismo alle presidenziali del 2028. Eletto in Michigan Abdul El-Sayed, il medico musulmano sostenuto da Obama (CHI È). I democratici strappano ai repubblicani anche diversi governatori. La sorpresa più clamorosa si è consumata in Texas, dove la democratica Gina Hinojosa ha spodestato il governatore uscente Greg Abbott. Storica anche la vittoria in Georgia di Keisha Lance Bottoms, che diventa la prima donna afroamericana a guidare lo Stato dopo oltre un ventennio di egemonia repubblicana.
Trump ammette la sconfitta, ma torna a minacciare veti a raffica. Vance si smarca: “Abbiamo perso per la guerra in Iran”. Oggi da Washington intervento di Melania sull'Ucraina.
Per approfondire:
- Elezioni Midterm, cosa cambia con la sconfitta di Trump
- Trump riconosce il risultato: "Collaboreremo con i dem"
- Le reazioni internazioni al voto - Cosa cambia per Iran e Ucraina
- John Ossoff rieletto nel seggio chiave della Georgia
- Chi è James Talarico: il texano che vuole riformare l'Ice
- Gina Hinojosa, la prima donna latina a diventare governatrice in Texas
- Chris Pappas sarà il primo senatore Usa dichiaratamente gay
- Hakeem Jeffries primo speaker della Camera afroamericano
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Repubblicani attaccano: "Da Epstein all'aereo del Qatar tutta colpa di Trump"
Tutta colpa di Donald Trump. Dalla guerra in Iran ai lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca, dallo scandalo Jeffrey Epstein all'Air Force One ricevuto dal Qatar, il presidente ha sbagliato tutto. Fra i repubblicani la battaglia è già partita per capire cosa è andato storto e tutti puntano il dito contro l'amministrazione. "E' difficile pensare a una Casa Bianca che abbia sabotato i candidati alla Camera e al Senato più di questa. E' il momento di un esame di coscienza per i repubblicani", ha scritto Marc Short, l'ex direttore degli affari legislativi di Trump, su X. "Dopo Biden, gli americani volevano un'economia che funzionasse. Invece hanno ricevuto una guerra, un debito di 40.000 miliardi di dollari e i dazi. E' il momento per i repubblicani di ritornare ai valori conservatori che li hanno caratterizzati per anni", ha dichiarato John Curtis, senatore dello Utah.
all Street chiude in rally dopo le midterm, Dj a +3,03% e Nasdaq a +1,44%
Wall Street chiude la seduta con un rally all'indomani delle elezioni di midterm che hanno visto uno tsunami blu, con i democratici che hanno ripreso il controllo del Congresso: il Dow Jones sale del 3,03%, a 53.356,12 punti, mettendo a segno il maggior rialzo giornaliero dal 9 aprile del 2025, il giorno in cui il presidente Donald Trump decise di sospendere molti dei cosiddetti dazi del 'giorno della liberazione'. Il Nasdaq guadagna l'1,44%, a 25.736,51 punti, mentre l'S&P 500 si attesta a quota 7.688,62 (+1,58%).
Trump: "Posso collaborare con i dem al Congresso su più questioni di quanto si pensi"
Donald Trump ha detto di poter collaborare con le maggioranza democratica del prossimo Congresso su "molte più questioni di quanto si pensi", all'indomani della clamorosa sconfitta repubblicana alle midterm che hanno consegnato ai democratici una solida maggioranza sia al Senato sia alla Camera. In una breve conversazione telefonica con la Cnbc, il presidente americano ha espresso fiducia sugli ultimi due anni del suo mandato.
I leader del movimento Maha pronti a collaborare con i democratici
I leader del movimento 'Make America Health Again' (Maha) hanno manifestato il desiderio di collaborare con i democratici, all'indomani della pesante sconfitta alle midterm degli alleati repubblicani. Alcuni esponenti dem, tra cui l'epidemiologo Abdul El-Sayed, senatore eletto nel Michigan ed ex funzionario della sanità pubblica, hanno aperto al dialogo con gli elettori Maha. Tony Lyons, a capo di diversi comitati politici e organizzazioni non profit legati al movimento che hanno sostenuto i repubblicani, ha detto che i Maha devono rafforzarsi collaborando con aziende e politici di qualsiasi schieramento. "Ci sono brave persone in tutto lo spettro politico che vogliono farne parte", ha dichiarato Lyons ai sostenitori durante una diretta streaming. "Il nostro obiettivo non è mai stato limitato a una singola tornata elettorale", ha aggiunto.
Casa Bianca: "Trump rimarrà sempre impegnato contro tirannia"
“Il presidente Donald Trump rimarrà sempre impegnato nella lotta contro la tirannia di matrice statale”. Lo riferisce la Casa Bianca su X. “L'America non sarà mai, in nessun caso, un Paese comunista”, afferma il tycoon.
Bannon chiede a Trump di istituire "commissione per indagare su guerra con Iran"
Steve Bannon, l'ex consigliere del presidente Donald Trump, riposizionandosi come voce autorevole nei podcast Maga, ha chiesto all’inquilino della Casa Bianca di nominare una commissione presidenziale incaricata di indagare e rendere pubblici i risultati sulla guerra degli Stati Uniti con l’Iran, sostenendo che ciò è “necessario per riconquistare la fiducia degli americani”. Parlando nel suo podcast ‘Bannon’s WarRoom’, l'ex consigliere ha dichiarato che “abbiamo bisogno di una commissione presidenziale, composta da cittadini e istituzioni statunitensi, che indaghi formalmente su quanto accaduto il 7 ottobre. Se gli israeliani non intendono farlo per ragioni politiche, è una loro scelta: si tratta del loro Paese”.
Casa Bianca: "Non andiamo da nessuna parte. Bloccatevi, patrioti. E' appena l'inizio"
"Non andiamo da nessuna parte. Bloccatevi, patrioti. Abbiamo appena iniziato". In un post su X, la Casa Bianca continua a ostentare tranquillità, mentre i leader del partito repubblicani di tutto il Paese continuano ad analizzare le ragioni della pesantissima sconfitta incassata alle midterm. Il presidente Donald Trump e molti dei suoi alleati hanno riconosciuto il peso della guerra in Iran e il crescente costo della vita sull'incapacità del Grand Old Party di tenere il controllo del Congresso, ora finito saldamente nelle mani dei democratici, suggerendo che gli elettori erano frustrati dall'aumento dei prezzi del gas che è stato uno degli effetti più penalizzanti del conflitto per i consumatori americani.