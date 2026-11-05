Usa, i poteri dei dem contro Trump dopo la vittoria alle Midterm

I democratici hanno trionfato alle elezioni di metà mandato. Quando si insedierà il nuovo Congresso, a gennaio 2027, avranno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per il presidente e la sua squadra si apre una nuova fase politica: gli equilibri cambiano e i suoi avversari potranno ostacolarlo più di adesso. Dall'approvazione del bilancio all'impeachment, cosa potranno fare esattamente? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 4 novembre