Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
Arrow-link
Arrow-link

Usa, che poteri avranno i democratici contro Trump dopo la vittoria alle Midterm?

Mondo fotogallery
7 foto
Ansa/Sky TG24

I democratici hanno trionfato alle elezioni di metà mandato. Quando si insedierà il nuovo Congresso, a gennaio 2027, avranno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per il presidente e la sua squadra si apre una nuova fase politica: gli equilibri cambiano e i suoi avversari potranno ostacolarlo più di adesso. Dall'approvazione del bilancio all'impeachment, cosa potranno fare esattamente? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 4 novembre

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Usa, i poteri dei dem contro Trump dopo la vittoria alle Midterm

Mondo

I democratici hanno trionfato alle elezioni di metà mandato. Quando si insedierà il nuovo...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Il risultato delle elezioni di midterm americane domina le aperture dei quotidiani in edicola...

16 foto

Eicma 2026, i nuovi scooter presentati a Milano: da Honda a Piaggio

Moto

Dalle nuove Ducati alle Bmw sportive, passando per l'inedita Harley-Davidson Sprint 440, la Honda...

16 foto

Elezioni Usa Midterm, chi sono i nuovi Governatori. FOTO

Mondo

Alcuni Stati americani hanno scelto di confermare il governatore uscente, mentre altri hanno...

36 foto

Elezioni midterm 2026, i migliori meme sulla sconfitta di Trump

Mondo

Ecco come il popolo social reagisce al voto di metà mandato negli Stati Uniti, segnato dalla...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, Melania Trump parla oggi del cessate il fuoco a Oleshky. LIVE

    live Mondo

    La first lady americana ha in programma oggi un evento alla Casa Bianca in cui commenterà i suoi...

    Midterm 2026, Trump: "Perso per guerra". Hegseth verso impeachment

    live Mondo

    La Camera potrebbe votare già la prossima settimana per mettere sotto accusa il capo del...

    Israele, partito ultraortodosso rompe alleanza con Netanyahu. LIVE

    live Mondo

    La fazione Ebraismo Unito ha deciso di non indicare nessun candidato per la formazione di un...