Elezioni midterm 2026, i migliori meme sulla sconfitta di Trump

Ecco come il popolo social reagisce al voto di metà mandato negli Stati Uniti, segnato dalla vittoria a valanga dei Democratici sia alla Camera sia al Senato. Tra ironia e sfottò sull'inquilino della Casa Bianca creati con l'IA, ecco il meglio del web sull'election day
- Texas, Kansas, Iowa, South Carolina... sin dai primi risultati in arrivo da Stati tradizionalmente a guida repubblicana la rete ha reagito con ironia all'esito delle elezioni di midterm, che hanno visto trionfare i Democratici, sia alla Camera sia al Senato. In molti post il presidente in carica, Donald Trump, fugge all'arrivo di un'onda blu, il colore simbolo del partito dell'Asinello.
- Da James Talarico ad Adam Hamilton, i candidati Dem hanno strappato seggi al Senato che da decenni erano in mano ai repubblicani. In questo meme, il presidente "attende" l'arrivo di un'onda anomala.
- "Trump out". Su X c'è chi immagina scritte sulla Trump Tower a Las Vegas, uno dei grattacieli di proprietà del tycoon. Solo che, alla luce dei risultati, questa volta lo invitano a lasciare la Casa Bianca.
- Trump, ma non solo. Questa vignetta su X raffigura il presidente fuggire, insieme al suo vice J.D Vance e al magnate Elon Musk, in direzione di Mosca.
- Tra i post diventati virali, il presidente viene ritratto mentre prova a stare in equilibrio su un tronco sottile brandendo un'ascia.
- Non mancano poi paragoni ironici tra il voto di metà mandato e un immaginario conclave. Dal comignolo della Cappella Sistina esce fumo blu, colore dei Dem.
- C'è chi immagina l'ultimo discorso che Trump ha tenuto prima delle elezioni di midterm sul ponte del Titanic mentre la nave, colpita da un iceberg, affonda inesorabilmente. Ad ascoltarlo è rimasta però solo l'orchestra.
- In questo meme, la Statua della Libertà festeggia la vittoria dei Democratici cavalcando l'onda su una tavola da surf.
- L'ironia social non risparmia nemmeno il cappellino rosso, uno dei simboli Maga più sfoggiati da Trump. In questo meme i berretti compiaono nella spazzatura.
- Per l'Asinello, animale simbolo dei Democratici, è tempo di festeggiamenti in grande stile. Sullo fondo il Campidoglio di Washington e l'ormai nota onda blu.