I risultati delle elezioni midterm 2026 negli USA: dati e mappe

Gli Stati Uniti al voto per le elezioni di medio termine. In palio 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51.
Stati Uniti al voto per le elezioni di medio termine. In palio tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato, oltre all’elezione di 36 governatori e migliaia di incarichi statali e locali. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51. I repubblicani arrivano al voto con il controllo di entrambi i rami del Congresso: al Senato, dispongono di 53 seggi, contro i 47 del blocco democratico, che comprende due indipendenti. Per conquistare la maggioranza, i democratici devono strapparne quattro ai repubblicani. Alla Camera, dove la soglia della maggioranza assoluta è fissata a 218 seggi, il margine repubblicano è molto più ridotto: ai democratici basterebbe un guadagno netto di tre seggi.
I sondaggi danno per favoriti i democratici e i repubblicani temono la disfatta. La Camera è data ormai per certa ai dem, mentre il Senato è in bilico. Secondo un'analisi di Reuters, tra gli Stati da monitorare figurano Maine, North Carolina, Ohio, Alaska e Kansas, oltre alle sfide in Georgia, Michigan, Iowa e Texas. Per molti osservatori il voto è percepito come un referendum su Donald Trump. “Non consentiremo ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti”, ha detto nell'ultimo comizio a Washington.
La notte elettorale si svilupperà nell'arco di diverse ore, a causa dei sei fusi orari. Le prime urne chiuderanno alle 19 della costa orientale, quando in Italia sarà mezzanotte. Le ultime chiusure arriveranno alle 7 del mattino italiano di mercoledì 4 novembre, in Alaska. Intanto, si è registrata un’impennata del voto anticipato: 54 milioni di americani si sono già recati alle urne o hanno votato per posta, secondo Nbc News, 7 milioni in più rispetto all’ultimo midterm nel 2022.