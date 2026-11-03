I risultati delle elezioni midterm 2026 negli USA: dati e mappe

Stati Uniti al voto per le elezioni di medio termine. In palio tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato, oltre all’elezione di 36 governatori e migliaia di incarichi statali e locali. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51. I repubblicani arrivano al voto con il controllo di entrambi i rami del Congresso: al Senato, dispongono di 53 seggi, contro i 47 del blocco democratico, che comprende due indipendenti. Per conquistare la maggioranza, i democratici devono strapparne quattro ai repubblicani. Alla Camera, dove la soglia della maggioranza assoluta è fissata a 218 seggi, il margine repubblicano è molto più ridotto: ai democratici basterebbe un guadagno netto di tre seggi.



I sondaggi danno per favoriti i democratici e i repubblicani temono la disfatta. La Camera è data ormai per certa ai dem, mentre il Senato è in bilico. Secondo un'analisi di Reuters, tra gli Stati da monitorare figurano Maine, North Carolina, Ohio, Alaska e Kansas, oltre alle sfide in Georgia, Michigan, Iowa e Texas. Per molti osservatori il voto è percepito come un referendum su Donald Trump. “Non consentiremo ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti”, ha detto nell'ultimo comizio a Washington.



La notte elettorale si svilupperà nell'arco di diverse ore, a causa dei sei fusi orari. Le prime urne chiuderanno alle 19 della costa orientale, quando in Italia sarà mezzanotte. Le ultime chiusure arriveranno alle 7 del mattino italiano di mercoledì 4 novembre, in Alaska. Intanto, si è registrata un’impennata del voto anticipato: 54 milioni di americani si sono già recati alle urne o hanno votato per posta, secondo Nbc News, 7 milioni in più rispetto all’ultimo midterm nel 2022.