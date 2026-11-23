Ucraina, Zelensky rivendica gli attacchi a navi russe in Libia. Raid droni su Rostov. LIVE
La guerra si allarga pericolosamente al Mediterraneo: dopo l'alta tensione di sabato nel Golfo di Finlandia, una corvetta lanciamissili di Mosca è stata colpita mentre si trovava nella base libica di Bengasi. Non si fermano intanto i bombardamenti russi: a Dymer centrato un condominio che è collassato. Recuperati 11 corpi, ma Zelensky parla di almeno 14 dispersi. A Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov in Russia, un incendio di vaste proporzioni è divampato in seguito a un attacco con droni
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Si allarga pericolosamente al Mediterraneo la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato gli attacchi condotti dalle Forze di difesa ucraine al largo della costa libica, contro la corvetta russa 'Mercury', un elicottero da combattimento Ka-27 e la nave da carico 'MV Angara', che sembra trasportasse armi. "La nostra operazione ucraina in risposta alla guerra russa è esemplare. Ringrazio i militari del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutti gli effettivi delle nostre Forze di difesa che hanno partecipato all'esecuzione di queste missioni. Ieri e oggi ho ricevuto rapporti dettagliati sullo svolgimento dell'operazione: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti", ha scritto Zelensky sui social.
Non si fermano intanto i bombardamenti russi: a Dymer, nella regione di Kiev, centrato un condominio che è collassato. Recuperati 11 corpi, ma Zelensky parla di altri dispersi. Fuoco russo anche su Kharkiv e Dnipro. A Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov in Russia, un incendio di vaste proporzioni è divampato in seguito a un attacco con droni. Secondo gli analisti del media russo Astra, le fiamme interessano l'area dello stabilimento di prodotti petroliferi di Novoshakhtinsk e di una vicina compagnia di carburanti, 'Tata-Gaz'. Polemiche su Trump: posta su Truth la foto dell'abbraccio con Putin accompagnata dalla scritta 'My Friend'.
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Governatore: 'Droni ucraini colpiscono depositi di petrolio in Tatarstan'
Droni ucraini hanno attaccato dei depositi di petrolio nei pressi di Almetyevsk nella repubblica russa del Tatarstan (oltre mille chilometri a Est del confine ucraino), secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del governo regionale. "Questa mattina, il sud-est della repubblica è stato nuovamente attaccato da droni nemici. Secondo le informazioni prontamente ricevute dal Rais (governatore) Rustam Minnikhanov, i criminali hanno preso di mira i depositi di petrolio vicino ad Almetyevsk", si legge nella dichiarazione, citata dall'agenzia Interfax. Non ci sono state vittime né feriti, ha aggiunto l'ufficio stampa. Il governo regionale aveva già segnalato un attacco di droni contro i depositi di petrolio vicino ad Almetyevsk il 19 novembre.
Ucraina, Zelensky rivendica attacchi a due navi russe in Libia
Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi contro due navi russe al largo del porto libico di Bengasi. "È accaduto tutto al largo della costa libica. I nostri combattenti hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante i tentativi del nemico di contrastare l'attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata", ha scritto Zelensky su X. "Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa MV Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito".
Ucraina, Aeronautica: oltre 150 droni russi lanciati durante la notte, 134 neutralizzati
Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 134 dei 153 droni lanciati dalle forze russe contro l'Ucraina. Lo ha riferito Ukrinform, citando un post su Telegram del Comando dell'Aeronautica militare ucraina. A partire dalle 18 del 22 novembre, la Russia ha attaccato l'Ucraina con 153 velivoli a pilotaggio remoto (Uav) d'attacco, tra cui droni di tipo Shahed (60 dei quali a propulsione a getto) e droni esca dei tipi Gerbera e Parodiya. I velivoli, ha riferito ancora il Comando ucraino, sono stati lanciati dalle località russe di Orël, Kursk, Millerovo, Šatalovo e Primorsko-Achtarsk, nonché da Donec'k, città temporaneamente occupata, e dalle aree di Hvardiiske e Chauda, nella Repubblica autonoma di Crimea, anch'essa temporaneamente occupata. L'attacco aereo è stato respinto grazie all'intervento di velivoli, unità missilistiche antiaeree, reparti specializzati in guerra elettronica e sistemi a pilotaggio remoto, oltre a gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine.
Ucraina, raid Kiev su importanti depositi petrolio in Tatarstan
Depositi di petrolio nella repubblica russa del Tatarstan e una delle più grandi raffinerie nella regione di Rostov sono stati presi di mira da droni ucraini nella notte. Le autorità del Tatarstan - una regione che si trova a circa 1.300 chilometri dal confine ucraino - hanno confermato un attacco contro impianti petroliferi a Kaleikino, vicino alla città di Almetyevsk. Alcune strutture, già prese di mira da Kiev la scorsa settimana, sono state danneggiate, ma non ci sono state vittime. Nel Tatarstan è scattato un allarme e tutti gli aeroporti della repubblica hanno limitato le proprie operazioni. Secondo canali Telegram come Astra, che citano testimoni oculari, a Kaleikino, che rappresenta un nodo cruciale nella rete di oleodotti russa, è divampato un vasto incendio. Gli impianti presi di mira fungono da centro di miscelazione per flussi di greggio di diversa qualità, provenienti dal Tatarstan stesso, dalla Siberia occidentale e dalle regioni dell'Udmurtia e della Baschiria. Secondo alcuni canali Telegram, durante la notte droni ucraini hanno colpito a Novoshakhtinsk una raffineria che aveva già sospeso le attività in seguito a un attacco a settembre. La raffineria - l'unica presente nella regione di Rostov al confine con l'Ucraina - è fondamentale per l'approvvigionamento di carburante in tutto il sud della Russia.
Ucraina, sale a 15 vittime bilancio attacchi regione Kiev
Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella regione di Kiev. Secondo l'ultimo bollettino le vittime sarebbero 15, di cui 11 nel crollo parziale di un edificio residenziale.
Ucraina, media: resti missili russi ritrovati in territorio polacco
Le autorità polacche hanno riferito del ritrovamento di resti di missili russi in tre diverse aree della Polonia, a due giorni dalla caduta di ordigni russi sul territorio polacco nel corso di un attacco su larga scala contro l'Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent, secondo il quale l'annuncio delle autorità polacche arriva mentre i paesi della Nato si preparano a riunirsi per definire una risposta all'ultima escalation delle ostilità da parte di Mosca nei confronti dell'Alleanza. Il 20 novembre, funzionari polacchi hanno riferito che le forze russe avevano violato lo spazio aereo della Polonia: due missili russi e un altro oggetto non identificato, presumibilmente un drone a propulsione a getto o un missile, sono precipitati nella parte orientale del Paese. L'episodio si è verificato durante un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina, proprio mentre la cosiddetta 'Coalizione dei volenterosi', che include truppe britanniche e francesi, stava conducendo esercitazioni militari in Polonia. La procura distrettuale di Lublino ha reso noto che i resti di missili da crociera Kh-101 sono stati rinvenuti in tre località della Polonia orientale: Nowy Lipowiec, Rudnik e Mołodycz.
Salito a 11 il bilancio delle vittime accertate a Dymer in Ucraina
È salito a 11 il bilancio delle vittime accertate a Dymer, in Ucraina, dove un palazzo è crollato a seguito di un attacco attribuito alle forze russe. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko. Le ricerche di possibili altri dispersi continuano, ha aggiunto.
Porto di Bengasi, la 'Merkury' e la 'Ascalon'le navi colpite
La Marina militare della Libia orientale ha annunciato che la situazione nel porto di Bengasi è sotto controllo dopo i ripetuti attacchi con droni navali esplosivi che domenica hanno colpito una nave da guerra russa e un mercantile al largo della città. La prima unità è stata identificata nella corvetta lanciamissili russa Merkury, mentre analisti di intelligence da fonti aperte indicano nella nave commerciale Ascalon il secondo obiettivo, un'identificazione che resta tuttavia da confermare ufficialmente.
Droni contro Zaporizhzhia, ferita una donna
Una donna è rimasta ferita in un attacco di droni nel distretto spaziale di Zaporizhzhia. La notizia è riportata da Ukrinform, che ha citato il direttore ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin, su Telegram.
Onu: 'Seria preoccupazione per attacchi alle due navi a Bengasi'
Le Nazioni Unite hanno espresso "seria preoccupazione" per gli attacchi condotti con droni contro due imbarcazioni al largo di Bengasi, in Libia. La missione dell'ONU in Libia (Unsmil) "esprime seria preoccupazione per gli attacchi avvenuti domenica presso il porto di Bengasi e al largo della costa della città", si legge in un post su X, in cui viene richiesta "un'indagine immediata, indipendente e trasparente".
Droni ucraini contro impianto petrolifero nella regione di Rostov
A Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov in Russia, un incendio di vaste proporzioni è divampato in seguito a un attacco con droni. Secondo gli analisti del media russo Astra, le fiamme interessano l'area dello stabilimento di prodotti petroliferi di Novoshakhtinsk e di una vicina compagnia di carburanti, 'Tata-Gaz'. Lo scrive su Telegram Rbc Ukraine. L'attacco nella regione è in corso da oltre tre ore, e i residenti locali riferiscono di esplosioni. Secondo le fonti locali, potrebbero essersi verificate detonazioni nei serbatoi degli impianti. L'impianto di Novoshakhtinsk è una delle più grandi raffinerie nel sud della Russia: è collegato al gasdotto 'Sukhodolinskaya - Rodionovskaya' e dispone di un proprio terminale di carico a Rostov-sul-Don.
Attacco russo su Dnipro, bus distrutti e metropolitana sospesa
Nella serata di ieri a Dnipro i russi hanno attaccato un deposito di mezzi di trasporto elettrici, distruggendo 18 filobus; il servizio della metropolitana è stato interrotto e si sono registrate interruzioni nell'approvvigionamento idrico. Lo scrive Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Dnipro Borys Filatov e il consiglio comunale cittadino. "Dopo l'attacco serale delle truppe russe, un deposito di trasporto elettrico sul Dnipro è andato a fuoco - afferma il sindaco - Lo hanno incendiato così violentemente da tranciare persino la vicina conduttura principale e ferire una donna che stava passando in macchina". "In totale, 18 filobus sono stati distrutti: tutti con finestrini rotti, porte, sedili e carrozzeria danneggiati. Un filobus tecnico, che di solito arrivava per riparazioni rapide lungo le linee, è andato completamente distrutto dalle fiamme". Il sindaco ha segnalato danni alla rete di riscaldamento principale e a circa una dozzina di abitazioni private. Il consiglio comunale ha comunicato che il servizio della metropolitana di Dnipro è stato sospeso a causa di un'interruzione di corrente di emergenza. Le stazioni della metropolitana sono adibite a rifugi. Inoltre, a seguito dell'attacco, le infrastrutture energetiche della regione sono state danneggiate, motivo per cui la città sta subendo interruzioni temporanee nell'approvvigionamento idrico.
Drone colpisce asilo a Kharkiv: quattro persone medicate
A Kharkiv, nel quartiere di Nemyshlyansky, un missile Shahed lanciato dall'esercito russo ha colpito un asilo. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, riferisce Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, ci sarebbero più feriti a seguito dell'impatto e le finestre di un vicino edificio a più piani sarebbero state danneggiate. In seguito, le informazioni sull'attacco con i droni sono state integrate dal capo dell'amministrazione militare di Kharkiv, Oleg Synegubov. "Un uomo di 25 anni, una donna di 66 anni e una donna di 86 anni sono rimasti feriti nel distretto di Nemyshlyansky a seguito dell'arrivo di un drone nemico", ha scritto. Anche una donna di 31 anni ha avuto bisogno di assistenza medica. I medici le hanno diagnosticato una reazione acuta da stress. Inoltre, sono stati danneggiati l'edificio dell'asilo nido e le vetrate di 4 palazzi residenziali.
Kiev: 'Anziana estratta viva dalle macerie di Dymer'
A Dymer, nella regione di Kiev, dove i droni russi hanno colpito un edificio di cinque piani, una donna di 79 anni è stata estratta viva dalle macerie e i medici le stanno fornendo l'assistenza necessaria. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, secondo quanto riportato da Ukrinform. Nell'attacco finora si contano nove morti.
Kiev: 'Bilancio vittime Dymer sale a 9, si scava ancora tra le macerie'
A Dymer, nella regione di Kiev, sono stati recuperati i corpi di altre tre persone dalle macerie dell'attacco di un drone russo a un edificio di cinque piani, portando il bilancio delle vittime a nove. Lo afferma Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, citato da Ukrainska Pravda. Tkachenko ha aggiunto che i soccorritori stanno continuando le operazioni di ricerca e salvataggio.
Kiev: 'Il bilancio dell'attacco russo a Dymer è salito a sei morti'
Il bilancio delle vittime dell'attacco di un drone russo a un edificio di cinque piani a Dymer, nella regione di Kiev, è salito a sei. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko. Il Servizio statale per le emergenze ha reso noto che i soccorritori hanno estratto il corpo della sesta vittima dalle macerie di una casa distrutta. Tkachenko ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto, precisando che le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. Il precedente bilancio parlava di quattro morti.
Mosca: 'Putin e Trump non hanno discusso della nomina di un ambasciatore a Washington'
Il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump non hanno discusso della nomina di un ambasciatore a Washington durante i loro colloqui in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive la Tass. "No, dettagli di questo tipo non sono stati affrontati. Si è trattato di una discussione di carattere più generale", ha riferito al quotidiano Vedomosti. Peskov ha inoltre osservato che, dato che la Russia non intrattiene relazioni con il Regno Unito e la Francia - Paesi in cui mancano ambasciatori russi da oltre due mesi - non vi è alcuna urgenza di procedere a nuove nomine. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Aleksandr Darčiev, che ricopriva tale incarico dal marzo 2025, è deceduto l'11 novembre a Mosca, all'età di 66 anni, a causa di una malattia cronica.