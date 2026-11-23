Si allarga pericolosamente al Mediterraneo la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato gli attacchi condotti dalle Forze di difesa ucraine al largo della costa libica, contro la corvetta russa 'Mercury', un elicottero da combattimento Ka-27 e la nave da carico 'MV Angara', che sembra trasportasse armi. "La nostra operazione ucraina in risposta alla guerra russa è esemplare. Ringrazio i militari del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutti gli effettivi delle nostre Forze di difesa che hanno partecipato all'esecuzione di queste missioni. Ieri e oggi ho ricevuto rapporti dettagliati sullo svolgimento dell'operazione: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti", ha scritto Zelensky sui social.

Non si fermano intanto i bombardamenti russi: a Dymer, nella regione di Kiev, centrato un condominio che è collassato. Recuperati 11 corpi, ma Zelensky parla di altri dispersi. Fuoco russo anche su Kharkiv e Dnipro. A Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov in Russia, un incendio di vaste proporzioni è divampato in seguito a un attacco con droni. Secondo gli analisti del media russo Astra, le fiamme interessano l'area dello stabilimento di prodotti petroliferi di Novoshakhtinsk e di una vicina compagnia di carburanti, 'Tata-Gaz'. Polemiche su Trump: posta su Truth la foto dell'abbraccio con Putin accompagnata dalla scritta 'My Friend'.

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