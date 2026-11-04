Il potere di veto permette al presidente di paralizzare l’attività legislativa del Congresso ma non di portare avanti il proprio programma scavalcando Camera e Senato. Il rischio concreto, quindi, è quello di un incrocio tra la situazione dell’Anatra Zoppa (un presidente non sostenuto da una maggioranza parlamentare e che quindi vede fortemente limitati i suoi poteri e la sua attività) e la paralisi legislativa prodotto da un uso indiscriminato del potere di veto. Per superare questa situazione, la soluzione più ovvia (ma non necessariamente semplice) è il dialogo e la mediazione tra le parti nel nome dell’interesse nazionale. Il presidente può comunque emettere ordini esecutivi che non necessitano del voto del Congresso, ma questi atti hanno poteri limitati: non possono stanziare nuovi fondi federali e rischiano di incorrere nei ricorsi legali delle opposizioni e nelle sentenze contrarie dei tribunali federali.

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