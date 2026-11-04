Elezioni Usa Midterm, chi sono gli eletti a Camera e al Senato. FOTO

Elezioni Usa Midterm 2026, chi sono gli eletti alla Camera e al Senato. FOTO
Il voto di metà mandato ha sancito la vittoria dei Democratici e una sonora sconfitta per Trump e i Repubblicani. Ecco quali sono i volti più riconoscibili della vittoria Dem, anche guardando verso la corsa per la Casa Bianca del 2028
- I Democratici hanno ottenuto il controllo sia della Camera sia del Senato, strappando dunque la maggioranza del Congresso ai Repubblicani. Un’onda blu che ha visto l’affermazione di alcune figure chiave, che in alcuni casi potrebbero tornare al centro della scena in vista delle elezioni presidenziali del 2028.
- James Talarico è stato eletto senatore per il Texas: il primo dem a riuscirci dal 1988. Il deputato statale, 37 anni, ha battuto il potente e controverso procuratore generale del Texas Ken Paxton, sostenuto dal presidente Donald Trump.
- I Democratici hanno vinto anche in Kansas, dove Adam Hamilton si è imposto nella corsa per il Senato battendo Roger Marshall e strappando ai repubblicani un seggio. L'ultima volta che il Kansas aveva scelto un democratico per il Senato era nel 1932.
- In Iowa Il democratico Josh Turek ha vinto la corsa per il seggio al Senato: un’altra vittoria significativa per il partito in uno Stato a guida repubblicana. Turek ha vinto contro la repubblicana Ashley Hinson.
- Il democratico Sherrod Brown ha poi vinto la corsa al Senato in Ohio, battendo il repubblicano Jon Husted. Si tratta per Brown di un ritorno al Congresso: era già stato infatti senatore dal 2007 al 2025.
- In Maine i Democratici sono riusciti a conquistare un altro seggio del Senato: Troy Jackson ha infatti superato l’uscente repubblicana, Susan Collins.
- La democratica Annie Andrews ha vinto la corsa per il Senato in South Carolina: ha battuto Darline Graham, sorella del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Andrews, pediatra di 45 anni, ha basato la sua campagna elettorale sull'accesso all'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità economica.
- In North Carolina poi il democratico Roy Coorper (qui in foto con la moglie) ha vinto la corsa al Senato, strappando così ai repubblicani un altro seggio.
- Il democratico Abdul El-Sayed ha invece vinto la corsa per il Senato in Michigan, battendo il repubblicano Mike Rogers. El-Sayed è il primo musulmano a essere eletto al Senato.
- Un altro risultato rilevante in questa tornata elettorale è arrivato dalla Georgia, dove ha vinto il democratico Jon Ossoff mantenendo il proprio seggio. Ossoff è considerato uno dei potenziali candidati per i Democratici nella corsa alla Casa Bianca nel 2028.
- Passando alla Camera, il leader dei Democratici nell’Aula Hackeem Jeffries ha ottenuto la rielezione e grazie al trionfo del suo partito si avvia a diventare il primo speaker afroamericano della Camera.
- Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta alla Camera dei Rappresentanti a New York, battendo il candidato repubblicano Diamant Hysenaj. Anche Ocasio-Cortez viene considerata tra i papabili Dem nella corsa alla Casa Bianca 2028, e oggi ha ottenuto il suo quinto mandato consecutivo a Capitol Hill.
- Anche la deputata democratica di origini somale Ilhan Omar, che è stata duramente attaccata da Donald Trump, è stata rieletta alla Camera in Minnesota.
- La deputata democratica Kathy Castor ha vinto la corsa per la rielezione nel 14esimo distretto della Florida, sconfiggendo il repubblicano Mike Beltran. Il suo percorso verso la vittoria è diventato più complesso dopo che i legislatori repubblicani dello Stato avevano ridisegnato i confini del distretto.
- Infine il Democratic Women's Caucus ha annunciato che più di 100 donne democratiche sono state elette alla Camera, con un aumento del 60% rispetto al 2016: "I milioni di donne che si sono presentate ai seggi hanno votato per un futuro migliore per tutte le donne e le bambine", ha detto la senatrice Teresa Leger Fernandez (in foto).