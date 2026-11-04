Midterm, Jeffries verso presidenza Camera: primo speaker afroamericano

Il deputato democratico, leader dei dem alla Camera, ha ottenuto il suo seggio al Congresso nell'ottavo distretto di New York. Con la conquista della maggioranza dei dem, potrà diventare il primo speaker afroamericano degli Stati Uniti. "Donald Trump è scosso adesso l'America è tornata", ha deto subito dopo la vittoria dei dem

La conquista della Camera da parte dei democratici, prevista da diversi media americane, apre la strada a Hakeem Jeffries per diventare il primo speaker afroamericano della storia degli Stati Uniti. Il deputato newyorchese, 56 anni, appena eletto per l'ottavo mandato, dovrà assicurarsi nelle prossime settimane il sostegno di progressisti e moderati in vista del voto dell'aula, con l'insediamento del nuovo Congresso previsto per il 3 gennaio. All'interno del partito, tuttavia, ci sono pochi dubbi su chi guiderà i democratici alla Camera negli ultimi due anni della presidenza Trump. "Gli estremisti Maga sono in rotta da una costa all'altra" degli Stati Uniti, ha commentato sui social la vittoria del suo partito. "Donald Trump è scosso adesso", ha aggiunto Jeffries, che ha concluso il suo messaggio rimarcando che "l'America è tornata" (SEGUI IN DIRETTA IL LIVEBLOG SULLE MIDTERM).