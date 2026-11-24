Black Friday, i migliori aspirapolvere lavapavimenti in offerta su Amazon
Il periodo del Black Friday di Amazon è iniziato il 19 novembre e terminerà il 30 dello stesso mese (con la giornata vera e propria del Black Friday che sarà il 27 novembre). Sulla piattaforma ci sono anche molte offerte, per tutte le tasche, per chi sta cercando un nuovo aspirapolvere che offra anche la funzionalità di lavaggio dei pavimenti
- Ufficialmente il Black Friday cade il prossimo venerdì, 27 novembre, ma su Amazon gli sconti sono già iniziati e finiranno il prossimo 30 novembre con il Cyber Monday. Fra le migliaia di offerte a disposizione sulla piattaforma, ce ne sono anche per chi sta cercando un nuovo aspirapolvere lavapavimenti, sia che si preferisca la forma classica che l'opzione a robottino. I prezzi sono stati rilevati il 22 novembre.
- Fino al 30 novembre su Amazon si può acquistare con uno sconto del 68% - da 599,99 euro a 189,99 euro -, il Lefant M210 Omni Robot con Rullo. Con 28 cm di diametro e 85 mm di altezza, raggiunge anche gli spazi sotto i mobili più bassi. Usa un sistema di lavaggio continuo che distribuisce acqua pulita, strofina le macchie, rimuove lo sporco dal rullo e recupera l'acqua usata, mentre la navigazione laser ToF consente di mappare gli ambienti e pianificare i percorsi. È dotato di una base che rifornisce l'acqua pulita, lava il rullo e lo asciuga.
- Sconto del 61% per l'aspirapolvere lavapavimenti EUREKA J15 Ultra Robot, che da 799 euro scende a 310,36 euro. Il robot dispone di una tecnologia con lame taglienti attive che impediscono l'annodamento dei capelli al 99%, e con Intelliview AI riconosce e classifica oltre 150 tipi di ostacoli, ottimizzando le strategie di pulizia.
- Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è scontato del 57%, da 299 euro a 129,99 euro. Adatto per pavimenti duri sigillati versatili - tra cui legno, piastrelle, marmo e laminato -, aspira e lava in un solo passaggio. Le celle a tasca triplicano la durata della batteria, fino a 35 minuti di autonomia. È dotato di pulizia automatica, dopo la quale l'asciugatura centrifuga rimuove l'acqua dal rullo mantenendolo asciutto.
- Passa da 599 euro a 299 euro (-50%) l'ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3, con fotocamera AIVI 3D che permette al robot di riconoscere e identificare tutti gli ostacoli in tempo reale, utilizzandone i contorni per delimitare i bordi durante la pulizia. La tecnologia ZeroTangle 3.0, con strutture a tripla V, raccoglie, solleva e districa i capelli. È anche dotato di funzionalità di monitoraggio video in tempo reale: la videocamera da 960 p consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Scende da 589, 99 euro a 299,99 euro il roborock Qrevo S Pro di colore nero, con stazione di ricarica all-in-one che svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri. La spazzola laterale antigroviglio, la spazzola principale in gomma e la ruota omnidirezionale contribuiscono a ridurre l'avvolgimento di peli e capelli. Grazie alla tecnologia Roborock SmartPlan 2.0 basata sull'AI, le impostazioni per la pulizia si adattano automaticamente in base alla disposizione della casa, ai tipi di pavimento e alla cronologia delle pulizie.
- Il BISSELL CrossWave HydroSteam PET, fino al 30 novembre, è in offerta a 239,99 euro (da 399,99 euro, -40%). Il modello aspira, lava e asciuga in un’unica operazione senza interruzioni, e utilizza il vapore per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il sistema a doppio serbatoio separa l’acqua pulita da quella sporca, assicurando una pulizia sempre efficace.
- L'aspirapolvere lavapavimenti Redkey W15 scende da 179,99 euro a 109, 99 euro. Aspira e lava contemporaneamente, con un'autonomia di 75 minuti per pulire fino a 240 metri quadrati senza ricaricare. È anche dotato di una funzione di autopulizia one-touch che elimina la necessità di lavare a mano le spazzole avvolgibili.
- In offerta su Amazon anche il DREAME H12 Pro FlexReach, che con uno sconto del 37% scende da 269 euro a 169 euro. Grazie al design piatto a 180°, l'aspirapolvere raggiunge nicchie larghe fino a 14 cm. Dopo l'auto-pulizia a 90 °C, la spazzola gira e viene asciugata con aria calda per 5 minuti, per eliminare l'acqua in eccesso ed evitare odori. L'innovativo raschietto flessibile TangleCut cattura e taglia i grovigli di capelli durante il lavaggio.
- C'è lo sconto anche sul Proscenic P20, che è in offerta a 139,99 euro (invece che 189,99 euro). Un'innovativa struttura pieghevole e un braccio di pulizia lungo 65 cm consentono di raggiungere facilmente gli angoli più difficili da pulire, mentre la scopa elettrica aspira e lava simultaneamente. La luce LED verde rileva la polvere invisibile.
- È invece del 19% lo sconto sull'iRobot Roomba® 115 Combo, che passa da 160 euro a 129 euro. Ideale per case piccole e medie fino a 84 m² per carica, aspira e lava contemporaneamente ed è in grado di mappare rapidamente le stanze e muoversi anche in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile personalizzare ogni pulizia tramite l'app Roomba Home o il controllo vocale.
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