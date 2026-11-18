Apple Black Friday 2026, le migliori offerte su iPhone, iPad e MacBook. FOTO
Dagli smartphone agli smartwatch e dalle cuffie ai pc portatili, ecco alcuni degli sconti più interessanti sui prodotti Apple per il periodo del Black Friday di Amazon, che va dal 19 al 30 novembre (con la giornata clou del 27 novembre, il Black Friday vero e proprio). Su alcuni prodotti le offerte superano anche il 40%, garantendo un risparmio di quasi 400 euro
- Dagli ultimi modelli di iPhone alle AirPods, dall'Apple Watch all'iPad Air, ecco alcuni prodotti Apple in offerta per il Black Friday 2026 di Amazon: gli sconti vanno dal 19 al 30 novembre. L'appuntamento principale è venerdì 27 novembre, il giorno del Black Friday vero e proprio. I prezzi sono stati rilevati il 16 novembre.
- In sconto del 33% c’è l’iPhone Air da 256 GB, che per il Black Friday costa 899,00 euro invece che 1339 euro. È lo smartphone di Apple più sottile di sempre, con uno spessore di 5,6 mm e struttura in titanio ultraleggero, ma anche uno dei più resistenti, sia sul fronte che sul retro, grazie a Ceramic Shield. Il chip è il potentissimo A19 Pro. Fotocamera fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e fotocamera frontale center stage da 18MP.
- In offerta c’è anche l’iPhone 17 da 256 GB, deprezzato del 16%: passa da 1.129 euro a 949 euro. Il display è da 6,3", anche questo protetto da Ceramic Shield 2. Ha doppia fotocamera Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo Fusion da 48MP e fotocamera frontale center stage da 18MP. Chip A19 e una GPU 5‑core.
- Il computer desktop MacMini M6 da 256 GB passa da 1.079 euro a 899 euro, scontato del 17%. Supercompatto (12,7 cm per lato), ha processore chip Apple M6, con CPU a 12 core e GPU a 12 core. Connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.1. Sul retro ha tre porte Thunderbolt 4, una porta HDMI e una porta 2,5Gb Ethernet; sul davanti due porte USB‑C e un jack per cuffie. Permette di collegare fino a tre monitor esterni.
- In sconto del 16% per il Black Friday di Amazon c’è l’iPad Air 11″ M4 da 128 GB, che costa 699 euro invece che 829 euro. Ha le funzioni di Apple Intelligence, display Liquid Retina, Touch ID e Wi‑Fi 7.Il chip M4 garantisce grafica e prestazioni evolute, per usare più app simultaneamente e gestire le attività AI più complesse.
- Le AirPods Max, cuffie over-ear di fascia alta di Apple, passano da 579 a 519 euro (10% di sconto): la cancellazione attiva del rumore è sempre più potente, l'audio spaziale personalizzato ha rilevamento dinamico dei movimenti della testa, l'audio adattivo regola automaticamente cancellazione del rumore e trasparenza. Hanno anche la funzione di traduzione in tempo reale.
- Scendono da 249 euro a 199 euro gli AirPods Pro 3, con uno sconto del 20%. L’acustica è migliorata rispetto ai predecessori AiPods Pro2, con una rimozione dei rumori indesiderati fino a due volte più efficace. Vanno anche al di là del semplice ascolto di musica: con il rilevamento della frequenza cardiaca integrato, registrano il battito e le calorie bruciate per 50 diversi tipi di allenamento. Una carica dovrebbe durare più o meno otto ore.
- In sconto del 10%, su Amazon si trova anche l'Apple MacBook Air 13'' da 16 GB: 1.299 euro invece che 1449 euro. Da tenere a mente: ha chip M5 che promette prestazioni fulminee e potenti funzioni AI, Apple Intelligence, autonomia fino a 18 ore, archiviazione SSD veloce che parte da 512GB, due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe e un jack per cuffie, chip Apple N1 per il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6.
- Gli amanti del fitness possono approfittare degli sconti del Black Friday per acquistare l’Apple Watch SE 3 GPS 40 mm, in sconto del 22%: da 279 euro il prezzo scende fino a 219 euro. È lo smartwatch entry-level di Apple, per monitorare insieme attività fisica, salute e notifiche dello smartphone, con il display retina OLED Always-On, che rimane sempre visibile anche quando non interagisci con l'orologio. La cassa da 40 mm, pesa 26,3 g. Processore chip Apple S10 e memoria 64 GB.
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