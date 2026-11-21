Su Amazon il Black Friday è iniziato il 19 novembre e terminerà il 30 dello stesso mese (con la giornata clou di venerdì 27). In questo periodo di tempo, sulla piattaforma è possibile fare ottimi affari nell’acquisto di computer, sia portatili che fissi, con sconti molto interessanti che permettono risparmi anche di diverse centinaia di euro. E ci sono offerte per tutte le tasche