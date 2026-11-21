Su Amazon il Black Friday è iniziato il 19 novembre e terminerà il 30 dello stesso mese (con la giornata clou di venerdì 27). In questo periodo di tempo, sulla piattaforma è possibile fare ottimi affari nell’acquisto di computer, sia portatili che fissi, con sconti molto interessanti che permettono risparmi anche di diverse centinaia di euro. E ci sono offerte per tutte le tasche
- Su Amazon il Black Friday 2026 è già iniziato: gli sconti sono cominciati il 19 novembre e finiranno il 30 dello stesso mese, ma va ricordato che la giornata vera e propria del Black Friday sarà venerdì 27 novembre. Fra i prodotti in offerta ci sono anche numerosi computer, sia portatili che fissi, con risparmi anche di alcune centinaia di euro per ogni acquisto. I prezzi sono stati rilevati il 18 novembre.
- Partendo dai portatili, fra le migliori offerte legate al Black Friday su Amazon c’è HP OmniBook 3 16-by0004slx, che con lo sconto del 44% passa da 708 euro a 399 euro. Il notebook ha processore Ryzen 3 30, è dotato di 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Lo schermo da 16 pollici 2K (1920 x 1200) IPS ha superficie antiriflesso che aiuta a contenere i riflessi. Ha fotocamera Full HD e Windows 11 permette di usare le applicazioni compatibili con il lavoro o lo studio.
- Il notebook ASUS Vivobook 15 F1504MA si trova in vendita su Amazon a 469 euro, con un risparmio del 48% rispetto al prezzo di partenza di 899 euro. Finitura Cool Silver, spessore di appena 1,79 cm e un peso di 1,52 kg. Lo schermo è da 15.6 pollici. Processore Intel Core 5 con NPU fino a 16 TOPS, unito a 8 GB di memoria DDR5 e a un SSD PCIe 4.0 da 512 GB offrono una configurazione equilibrata per navigazione, produttività e multitasking potenziato dall’AI.
- IdeaPad Slim 3 di Lenovo è in promozione scontato del 43%, a 459 euro dai 799 di partenza. Ha un processore Intel Core i5-13420H. La batteria da 47Wh con tecnologia Rapid Charge Boost aiuta a lavorare più a lungo e a recuperare rapidamente energia quando serve. Ha display immersivo 15.3" con il formato 16:10, con 8GB di RAM LPDDR5.
- Gli sconti del Black Friday permettono di comprare il laptop Acer Swift Go 16 AI a 936 euro, un risparmio del 28% sul prezzo consigliato di 1.299 euro. Il notebook ha rivestimento in alluminio inciso al laser e design ultrasottile che consente un'apertura completa a 180°. Dotato di processore Intel Core Ultra 5 325 e scheda grafica Intel integrata. Display OLED 16:10 per immagini ultra fluide a 60 Hz. Con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DTS:X Ultra e HDMI 2.1 si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.
- Con le offerte del Black Friday su Amazon è possibile comprare il Samsung Galaxy Book4 Edge a 549 euro, il 42% in meno del prezzo consigliato di 949 euro. Le funzionalità AI permettono una produttività senza precedenti. Il processore Snapdragon X garantisce prestazioni rapide ed efficienti. Ci sono 2 porte USB 4.0, una porta HDMI 2.1, uno slot microSD e un jack per cuffie/microfono. La batteria dura fino a 27 ore di riproduzione video e la ricarica rapida raggiunge il 45% in soli 30 minuti.
- Il laptop Dell 15 si compra in offerta a 679 euro, con un risparmio del 32% rispetto al prezzo consigliato di 999 euro. Ha display da 15,6" Full HD 120Hz con tecnologia IPS e trattamento antiriflesso, USB-C con supporto Power Delivery, USB-A, HDMI e lettore microSD, oltre a Wi-Fi 6 e Bluetooth per collegare facilmente periferiche e monitor esterni. Finitura Carbon Black con profilo sottile, touchpad di precisione e altoparlanti stereo integrati.
- L’offerta su Amazon per il notebook LG gram Pro AI 17Z90U 2026 è di 1.599,99 euro con 16% di risparmio sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (1.899 euro). Il processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione è ottimizzato per l'intelligenza artificiale. Pesa solo 1.379g e ha un profilo ultrasottile. Copilot+ PC, tecnologia esclusiva LG Dual AI, batteria da 77Wh e display 17" WQXGA 16:10.
- Passando ai pc fissi, il computer desktop All-In-One di Lenovo IdeaCentre è in vendita su Amazon a 749 euro, con un risparmio del 21% sul prezzo consigliato: di 949 euro. Display da 27" Full HD IPS, processore Intel Core Ultra 5. Massima velocità e sicurezza con lo storage da 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe.
- L’ All in One Acer Aspire C27A-P1MTL si compra a 659 euro, con un risparmio del 21% sul prezzo consigliato di 829 euro. Schermo 27’’, risoluzione FHD (1920x1080). I display a 144 Hz riducono l'affaticamento degli occhi, offrendo un'esperienza visiva fluida. Webcam integrata da 5 megapixel, Wi-Fi 6, porte multiple. È dotato di processore Intel Core Ultra 5 115U con 8 GB di RAM DDR5 espandibile fino a 64 GB e 512 GB SSD M.2 PCIe per prestazioni veloci e multitasking efficiente.
- Su Amazon si trova in offerta l’ASUS All-in-One VM471QA#B0H5XCZZTK a 899 euro, con un risparmio del 15% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (1.059 euro). Il nuovo Snapdragon X con NPU Hexagon fino a 45 TOPS offre reattività immediata, consumi ridotti e potenza AI ideale per multitasking, produttività e videoconferenze avanzate. Display FHD da 27” anti‑riflesso. Dotato di Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB‑C, HDMI 2.1b e porte USB multiple oltre a Webcam FHD 1080p.
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