La settimana del Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziata: si parte oggi, 19 novembre, e si finisce il 30. Da Apple a Google, da Samsung a Xiaomi, moltissimi gli smartphone in sconto, dai più recenti modelli top di gamma ad altri più basici ed economici. Ecco 8 proposte, per tutte le tasche ed esigenze
- Da Apple a Google, da Samsung a Xiaomi: tra le migliaia di prodotti in offerta per il Black Friday di Amazon - che va da oggi, 19 novembre, al 30 novembre - ci sono anche diversi smartphone. Si va dagli ultimi modelli top di gamma a opzioni più economiche e meno performanti: abbiamo selezionato 8 proposte per tutte le tasche ed esigenze. I prezzi sono stati rilevati il 17 novembre. Da tenere conto che le offerte vanno fino a esaurimento scorte.
- Passa da 819 euro a 599 euro il Samsung Galaxy S26 Fan Edition da 126 GB: lo sconto applicato per il Black Friday su Amazon è del 27%. Smartphone di fascia medio-alta, ha schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7’’, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tre i sensori della fotocamera posteriore: uno da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 12 MP.
- Sconto del 32% per il Google Pixel da 256 GB, al prezzo di 679 euro invece che 999 euro (anche se, c’è da dire, negli ultimi giorni il prezzo più basso era stato di 759,39 euro). Punti di forza: primi piani nitidissimi con un Super Zoom 30x migliorato, 30 ore di autonomia (promessa da Google) e ricarica wireless più rapida del 40%. Display OLED Actua da 6,3’’ con risoluzione Full HD+ (2.424 × 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz, luminosità di picco 3.000 nit. Integra Gemini e le funzionalità di AI di Google.
- Anche se non è segnalata come offerta Black Friday, in questi giorni in sconto del 33% c'è il nuovissimo iPhone Air da 256 GB di Apple, a 899 euro invece che 1339 euro. Sottilissimo, ha spessore di 5,6 mm e struttura in titanio ultraleggero. Il chip è il potentissimo A19 Pro. Fotocamera fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e fotocamera frontale center stage da 18MP.
- Deprezzato del 18%, tra le offerte anche l’Oppo Reno 16 5G 8+256GB: 540,50 invece che 659,99 euro. Lo schermo AMOLED da 6,32’’ ha risoluzione Full HD+ (2.640×1.216 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco 1.800 nit. Forte il comparto foto. Tre i sensori posteriori: principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, ultra-grandangolare 50 MP con campo visivo di 116°, teleobiettivo 50 MP con zoom ottico 3,5x e stabilizzazione OIS. Fotocamera anteriore 50 MP, con autofocus e campo visivo di 100°. Funzioni integrate IA.
- In offerta (-11%, 329,90 euro invece che 369,90) anche lo smartphone Poco X8 di Xiaomi da 12 GB di memoria RAM + 256 GB di memoria interna. Dispositivo di fascia media, con schermo AMOLED 6,83’’ in risoluzione 1.5K (2.772 × 1.280 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS e sensore di profondità da 2 MP, fotocamera frontale da 16 MP. Tra i suoi punti di forza c’è la batteria in silicio-carbonio dalla capacità di 8.340 mAh, sopra la media dei suoi competitor.
- Chi cerca un’opzione economica può trovarla nello smartphone Realme P4 Lite 4G, 4GB+128GB. Passa da 159,99 euro a 139,99 euro, in sconto del 13% (il prezzo medio degli ultimi 30 giorni era 200,79 euro). Il principale punto di forza è la batteria da 6.600 mAh, molto buona per questa fascia di prezzo. Schermo LCD da 6,8’’ con risoluzione HD+ (1.570 × 720 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, fotocamera posteriore 8 MP e fotocamera frontale 5 MP. Utile per chi non deve utilizzare lo smartphone per questioni troppo elaborate.
- Sempre nella fascia di prezzo bassa in offerta per il Black Friday si trova il Redmi Note 17 4 GB RAM+126 GB di memoria di Xiaomi, a 189,90 euro invece che 249,90 euro (-24%). Uno dei suoi elementi migliori è lo schermo AMOLED da 6’’ pollici con risoluzione Full HD+ (2.396 × 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge 1.800 nit, con colori brillanti e profondi. Buona anche la batteria al silicio-carbonio, con capacità di 7.700 mAh. Fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, fotocamera frontale da 16 MP.
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