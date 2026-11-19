GTA VI, da Narendra Modi a Elly Schlein: i migliori meme dei vip sul videogioco dei record
Ecco come sul web politici, sportivi e altri personaggi famosi reagiscono all'atteso rilascio, oggi 19 novembre, del sesto capitolo di Grand Theft Auto, a 13 anni dal precedente. Tra ironia e propaganda, spopolano i post creati con l'AI che riproducono la grafica del videogioco di Rockstar Games
- Dopo un'attesa durata 13 anni, il rilascio oggi, 19 novembre, di Grand Theft Auto VI è stato accompagnato sui social da un'ondata di commenti e post ironici. Su diversi profili di vip, politici e non solo, campeggiano i meme, creati con l'intelligenza artificiale, con la grafica tratta dal videogioco di Rockstar Games.
- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha salutato l'uscita del videogioco elencando, con un post sul suo profilo Instagram, i risultati economici ottenuti dal Paese che guida dal 2014.
- Tra i politici italiani, la segretaria del Pd Elly Schlein ha "preso a prestito" la grafica del gioco per elencare le proposte dei dem, a partire da sanità e lavoro.
- Dal centro-destra, il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca ha pubblicato un post dove compare con le fattezze di un personaggio di GTA e la scritta "Vi catenizzo". Sullo sfondo l'Etna e Taormina, città che guida dal 2023.
- Non mancano poi post che sottolineano il lungo periodo intercorso tra l'uscita di GTA VI e la versione precedente. Trenord, azienda del trasporto ferroviario regionale in Lombardia, mette per esempio a confronto i treni in circolazione oggi con quelli di 13 anni fa, a testimonianza degli investimenti compiuti.