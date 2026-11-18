Tredici anni, due generazioni di console e un'attesa che sembrava non finire mai. Adesso manca davvero poco. Il 19 novembre arriva Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più celebri e redditizie di sempre. Un appuntamento che va ben oltre il mondo dei videogiochi: GTA è diventato negli anni un fenomeno culturale, capace di raccontare e prendere in giro le contraddizioni della società americana, tra criminalità, consumismo e ossessione per il denaro. Questa volta Rockstar Games riporta i giocatori a Vice City, la città immaginaria ispirata a Miami, già protagonista di uno dei capitoli più amati della serie. Ma a cambiare non sarà soltanto l'ambientazione. GTA VI promette un universo più vasto, una nuova coppia di protagonisti e un livello di dettaglio pensato per sfruttare al massimo le console di ultima generazione. Dopo rinvii, indiscrezioni e un'attesa alimentata da trailer e anticipazioni, ecco cosa sappiamo del gioco a pochi giorni dal lancio.

Quando esce GTA 6 e su quali console sarà disponibile

La data da segnare sul calendario è giovedì 19 novembre 2026. Il gioco sarà disponibile da mezzanotte su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La distribuzione arriva dopo due rinvii: inizialmente previsto per il 2025, il lancio era stato spostato prima a maggio 2026 e successivamente a novembre. Rockstar aveva motivato quest'ultimo slittamento con la necessità di perfezionare ulteriormente il prodotto. Al debutto GTA VI sarà disponibile esclusivamente sulle console Sony e Microsoft di attuale generazione. Restano quindi escluse PlayStation 4 e Xbox One, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita per PC. I preordini sono aperti dal 25 giugno e il precaricamento digitale è già disponibile, così da consentire ai giocatori di scaricare il titolo prima del lancio ufficiale.

Quanto costa GTA 6: prezzi ed edizioni disponibili

Dopo mesi di indiscrezioni su un possibile prezzo superiore ai cento euro, Rockstar ha ufficializzato il costo delle diverse edizioni. In Italia, la versione Standard di GTA VI è proposta sul PlayStation Store a 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition costa 99,99 euro. La differenza riguarda soprattutto i contenuti aggiuntivi. La Ultimate Edition comprende infatti una selezione di veicoli, armi, abbigliamento e altri elementi esclusivi integrati nell'avventura di Jason e Lucia. Chi acquista il gioco entro il 19 novembre riceverà inoltre il Vintage Vice City Pack, un pacchetto di contenuti che richiama l'atmosfera della Vice City originale. Per chi effettua il preordine digitale è previsto anche un mese di abbonamento a GTA+.

La storia di GTA 6: chi sono Jason e Lucia

Al centro della nuova avventura ci sono Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia di criminali destinata a finire nei guai. Lui è un ex militare che, dopo un'adolescenza difficile, ha iniziato a lavorare per alcuni trafficanti di droga. Lei ha un passato segnato dalla violenza e dal carcere, dal quale è appena uscita. La loro storia comincia con un colpo apparentemente semplice che finisce nel peggiore dei modi. Da quel momento i due si ritrovano coinvolti in una cospirazione criminale che attraversa l'intero Stato di Leonida. Per uscirne vivi dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altra. Il loro rapporto, che richiama quello dei celebri fuorilegge Bonnie e Clyde, sarà uno degli elementi centrali della narrazione. E rappresenta anche una novità per la saga: per la prima volta un capitolo principale di GTA avrà una donna tra i protagonisti giocabili.

Vice City e Leonida: dove è ambientato il nuovo GTA

Il ritorno a Vice City è uno degli aspetti più attesi. La città ispirata a Miami, che i giocatori avevano conosciuto soprattutto nella sua versione anni Ottanta, torna completamente trasformata. Questa volta siamo nell'America contemporanea, tra grattacieli, spiagge, locali notturni, influencer e social network. Vice City sarà però soltanto una parte dell'ambientazione. Il gioco si estenderà all'intero Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida, con ambienti molto diversi tra loro. Dalle isole tropicali delle Leonida Keys alle paludi di Grassrivers, passando per la località costiera di Port Gellhorn, la cittadina industriale di Ambrosia e le aree naturali del Mount Kalaga National Park. L'obiettivo di Rockstar è costruire un mondo aperto più ampio e credibile, nel quale la vita urbana si intreccia con paesaggi selvaggi, piccoli centri abitati e una società americana raccontata attraverso le sue contraddizioni.

Le novità di GTA 6: gameplay, grafica e attività

Non soltanto una mappa più grande. GTA VI punta anche a rendere l'esperienza più immersiva, sfruttando le capacità tecniche delle console di ultima generazione. Un'anteprima estesa di circa 27 minuti, pubblicata da Rockstar il 27 agosto e realizzata interamente con immagini di gioco catturate su PlayStation 5, ha mostrato alcune delle attività disponibili. Tra queste, inseguimenti della polizia, sparatorie, immersioni subacquee e momenti di vita quotidiana. A colpire è soprattutto la quantità di dettagli: strade affollate, ambienti ricchi di personaggi, scenari naturali e una città che sembra vivere indipendentemente dalle azioni del giocatore. Elementi che promettono di ampliare ulteriormente la libertà d'azione da sempre caratteristica della serie. L'esperienza sarà inizialmente incentrata sulla modalità per giocatore singolo. Per quanto riguarda invece un'eventuale evoluzione di GTA Online, Rockstar non ha ancora illustrato nel dettaglio i propri programmi.

Un'attesa lunga tredici anni: perché GTA 6 è così importante

Per comprendere le aspettative intorno a GTA VI bisogna tornare al settembre 2013, quando Grand Theft Auto V arrivò su PlayStation 3 e Xbox 360. Da allora il videogioco ha attraversato tre generazioni di console, diventando uno dei prodotti di intrattenimento di maggior successo della storia. Secondo quanto dichiarato da Take Two, GTA V ha superato i 230 milioni di copie vendute. Un risultato alimentato anche dalla longevità di GTA Online, la componente multigiocatore che ha continuato a ricevere aggiornamenti e contenuti per oltre un decennio. Per Rockstar, dunque, GTA VI rappresenta molto più del lancio di un nuovo capitolo. È la sfida di raccogliere l'eredità di uno dei videogiochi più influenti di sempre e, possibilmente, superarla. Anche sul piano economico le aspettative sono altissime. Il 9 novembre Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, ha parlato di preordini a livelli record e ha confermato le previsioni di prenotazioni nette per l'anno fiscale 2027, comprese tra 8 e 8,2 miliardi di dollari. Una cifra che riguarda l'intera attività dell'azienda, ma che dimostra quanto il lancio di GTA VI sia centrale per il gruppo. Adesso, dopo anni di attesa, trailer e rinvii, manca soltanto la prova decisiva: quella dei giocatori. Dal 19 novembre potranno finalmente tornare a Vice City e scoprire se GTA VI sarà davvero il nuovo punto di riferimento per il mondo dei videogiochi.