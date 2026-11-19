Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto arriva a 13 anni dal precedente e ha già generato un fatturato stimato di 1,65 miliardi di dollari prima del lancio. Le previsioni parlano di oltre 3 miliardi entro fine anno, mentre le prime recensioni sono entusiastiche

L'attesa è finita: Grand Theft Auto VI è finalmente disponibile. A 13 anni dall'uscita di GTA V, il nuovo capitolo della saga sviluppata da Rockstar Games debutta oggi, 19 novembre, dopo anni di attesa, rinvii e indiscrezioni. Un evento che va ben oltre il mondo dei videogiochi, con milioni di appassionati pronti a esplorare Vice City e un fatturato stimato di 1,65 miliardi di dollari generato ancora prima del lancio. Le prime recensioni sono entusiastiche e gli analisti prevedono che GTA VI possa superare i 3 miliardi di dollari di ricavi entro la fine del 2026.

GTA 6 è uscito, le prime recensioni sono entusiastiche

Il lancio è cominciato in Nuova Zelanda, allo scoccare della mezzanotte locale, per poi proseguire progressivamente negli altri mercati mondiali. GTA VI arriva dopo oltre otto anni di sviluppo e due rinvii, accompagnato da una campagna promozionale fatta di trailer e cartelloni pubblicitari. Le prime valutazioni della critica sembrano confermare le aspettative. Sul sito aggregatore Metacritic, il gioco ha ottenuto un punteggio di 99 su 100, secondo quanto riportato dall'agenzia AFP. Andrew Webster, in una recensione pubblicata su The Verge, ha sottolineato come il nuovo capitolo riesca a essere all'altezza dell'enorme attesa che lo ha preceduto. Joost van Dreunen, docente alla Stern School of Business della New York University, ha paragonato il fenomeno GTA VI a quello di una popstar mondiale, definendolo "la Taylor Swift dei videogiochi".

GTA VI, già 1,65 miliardi di dollari prima del lancio

I numeri confermano la portata commerciale dell'uscita. Secondo le stime riportate dall'agenzia EFE, GTA VI avrebbe generato un fatturato di circa 1,65 miliardi di dollari ancora prima di arrivare sul mercato, con 17,07 milioni di copie vendute in preordine. Il 75% delle copie prenotate riguarda la versione PlayStation, mentre il restante 25% è destinato a Xbox. Take-Two Interactive, società madre di Rockstar Games, aveva già comunicato che i preordini avevano superato ampiamente le aspettative iniziali. Le previsioni per i prossimi mesi sono altrettanto significative. La società di analisi Omdia stima incassi fino a 3,2 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Wedbush Securities prevede invece un fatturato di circa 3 miliardi e oltre 30 milioni di copie vendute.

La storia di GTA, una saga da oltre 470 milioni di copie

Grand Theft Auto è nato nel 1997 e si è progressivamente affermato come uno dei franchise più importanti dell'industria videoludica. Secondo i dati aziendali, la serie ha venduto complessivamente oltre 470 milioni di copie, di cui circa 230 milioni attribuibili a GTA V. Il capitolo precedente, uscito nel 2013, ha contribuito a generare ricavi per oltre 10 miliardi di dollari per il franchise, diventando uno dei prodotti di intrattenimento di maggiore successo commerciale. GTA VI potrebbe avere ripercussioni anche sul resto del mercato. Secondo Sensor Tower, il numero di giocatori attivi quotidianamente su altri titoli potrebbe diminuire di circa il 10% dopo il lancio. Gli analisti prevedono inoltre un aumento della domanda di console, accessori e abbonamenti legati al mondo dei videogiochi.

Vice City, i protagonisti e la colonna sonora

Il nuovo capitolo è ambientato nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida, e riporta i giocatori a Vice City, la metropoli che richiama Miami. Al centro della storia c'è una coppia di protagonisti, le cui vicende criminali ricordano quelle di Bonnie e Clyde. Rockstar Games promette un mondo di gioco più vasto e realistico rispetto ai capitoli precedenti, con una città popolata da personaggi e situazioni che riprendono, esasperandoli, diversi aspetti della società americana. Anche la musica ha un ruolo importante. La colonna sonora comprende brani di artisti come Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso e Keith Richards.

Un fenomeno culturale tra ferie, polemiche e premi

L'uscita di GTA VI ha avuto conseguenze persino sull'organizzazione del lavoro. Secondo la piattaforma di risorse umane Remote, le richieste di ferie per il 19 novembre sono aumentate del 32% a livello globale, con un picco particolarmente significativo in Italia. Il gioco ha inoltre ottenuto otto candidature ai Game Awards, la cui cerimonia si terrà il 10 dicembre. La saga continua tuttavia a dividere per la rappresentazione esplicita della violenza, della criminalità e dei comportamenti illegali. Nel corso degli anni, GTA è stato accusato di glorificare azioni violente, ma si è anche affermato come una forma di satira delle contraddizioni della società statunitense. Nonostante le controversie, GTA è diventato un fenomeno della cultura pop e uno dei simboli più riconoscibili dell'intrattenimento contemporaneo. Per il nuovo capitolo, al momento, non è prevista un'uscita ufficiale in Paesi come Russia, Cina, Libano e Qatar.