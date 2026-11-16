GTA VI esce giovedì 19 novembre, volano i preordini e boom di richieste ferie in ItaliaTecnologia
Introduzione
Manca sempre meno a giovedì 19 novembre, quando il pubblico potrà finalmente giocare a uno dei titoli più attesti di sempre: Grand Theft Auto VI (più comunemente noto come GTA 6). Il gioco sarà disponibile dopo oltre 13 anni di attesa. Il nuovo capitolo del franchise di Rockstar Games - che è nato nel 1997 e nel corso della sua storia ha venduto oltre 470 milioni di copie, di cui circa 230 milioni relative al quinto capitolo - sta già facendo registrare enormi incassi grazie ai preordini e sta anche battendo diversi record in Italia.
Quello che devi sapere
I numeri di preordini di GTA 6
I numeri a livello globale già raggiunti da GTA 6 sono impressionanti: secondo quanto riportato da USA Today, che cita un’analisi condotta dal centro di ricerca SensorTower, il gioco ha già superato il miliardo di dollari di incassi con le prevendite. Nel dettaglio la scorsa settimana si è toccata la cifra di 1,09 miliardi di dollari, grazie all’acquisto di 11,27 milioni di copie in tutto il mondo. A guidare gli acquisti sono gli account di PlayStation 5, da cui sono arrivati il 75% dei preordini, seguiti dal 25% di Xbox Series X|S.
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Le richieste di ferie il 19 novembre
A misurare la ‘febbre’ per l’uscita di un titolo atteso da 13 anni non sono solo le prevendite, ma anche un altro dato: le richieste di ferie per il giorno di uscita di GTA 6. Secondo i dati elaborati da Remote.com, società multinazionale attiva nel campo delle risorse umane in diversi Paesi, si registra una sensibile crescita di richieste di congedo dal lavoro. E a guidare la classifica di chi si assenterà di più sono gli italiani: le richieste di ferie infatti sono salite del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025, il dato più alto a livello mondiale.
Cosa succede a livello globale
Guardando i dati a livello globale, risulta che le richieste di ferie per giovedì 19 novembre siano del 32% superiori rispetto allo stesso giovedì del 2025. Una variazione rilevante, considerando che quella media di una giornata feriale si aggira intorno al 5%. Si tratta, sempre stando ai dati di Remote.com, del picco più alto toccato in un singolo giorno lavorativo dell'intero 2026. E la variazione non si registra solamente per la data d’uscita: anche venerdì 20 novembre fa segnare un +17% delle ferie richieste.
La classifica mondiale
Allargando poi lo sguardo alle richieste di ferie nei vari Paesi a livello globale, sul podio alle spalle dell’Italia si classificano India e Irlanda: nel primo si registra un +60%, nel secondo un +57%. In top 5 si trovano poi la Spagna (+44%), il Regno Unito (+42%) e Portogallo (+39%). Osservando anche altri grandi Paesi, dati significativi si fanno registrare anche in Francia con un +35%, mentre negli Stati Uniti la crescita è limitata al 7%.
Il confronto con altri eventi
Remote.com fornisce poi alcuni interessanti paragoni su altri eventi globali, aiutando a capire maggiormente l’impatto del rilascio di GTA 6. Secondo la società, dal 2022 a oggi solamente due giorni hanno fatto registrare un’impennata nelle richieste di ferie maggiore di quella attuale: l’eclissi totale di sole nel 2024 tra i lavoratori negli Stati Uniti, e la partita di esordio dei Mondiali di calcio del 2026 tra i lavoratori del Messico. Mentre altri giorni come il Black Friday dello scorso anno e il lunedì dopo il Super Bowl del 2026 hanno fatto registrare crescite inferiori.
Gli accordi pubblicitari a Miami
Intanto la ‘febbre’ per GTA è già visibile: alcuni luoghi simbolo di Miami - la città che ha ispirato il suo alter ego nel gioco Vice City - si stanno tingendo dei colori del gioco in vista del lancio. La città che ha ispirato la saga risulta essere invasa da pubblicità dedicate al gioco: le autorità della contea di Miami-Dade hanno siglato un accordo da 3,9 milioni di dollari con Rockstar Games per inserire spazi pubblicitari in luoghi simbolo, come lo stadio della squadra di basket dei Miami Heat e l'aeroporto cittadino.
La campagna promozionale e Scarface
La campagna promozionale per il lancio di GTA 6 richiama il film del 1983 Scarface, anch'esso ambientato a Miami. A Miami Beach, nei pressi del luogo in cui è stata girata una violenta sequenza del film, è stata collocata un'auto d'epoca color rosa neon accompagnata dallo slogan "Welcome to Vice City”: accanto è presente un manichino che ricorda il protagonista della pellicola, Tony Montana, che offre a turisti e fan l'occasione per una foto.
A che ora esce GTA 6 in Italia
GTA 6 sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di giovedì 19 novembre, sia per Playstation 5 sia per Xbox Series X|S, con le prevendite iniziate invece il 10 novembre. Secondo quanto comunicato dalla stessa Rockstar Games, servono 212gb di spazio: è dunque consigliabile controllare prima quanto spazio si ha a disposizione.
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