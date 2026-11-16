Introduzione

Manca sempre meno a giovedì 19 novembre, quando il pubblico potrà finalmente giocare a uno dei titoli più attesti di sempre: Grand Theft Auto VI (più comunemente noto come GTA 6). Il gioco sarà disponibile dopo oltre 13 anni di attesa. Il nuovo capitolo del franchise di Rockstar Games - che è nato nel 1997 e nel corso della sua storia ha venduto oltre 470 milioni di copie, di cui circa 230 milioni relative al quinto capitolo - sta già facendo registrare enormi incassi grazie ai preordini e sta anche battendo diversi record in Italia.