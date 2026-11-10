Football Manager 2027: tutte le novità del gioco di calcio manageriale

FM27 debutta oggi su PC e Mac, mentre la versione FM27 Console approda su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Debuttano anche le versioni 'portatili', FM27 Mobile (esclusiva per gli abbonati Netflix) e FM27 Touch (disponibile su Apple Arcade per iPhone, iPad, Mac e Apple TV). Discorso diverso, invece, per gli amanti del supporto fisico. Se la confezione per PC è immediatamente disponibile nei negozi il 10 novembre, la versione fisica per PlayStation 5 arriverà in Italia solo a partire dal 20

Per gli appassionati di simulazione calcistica l'attesa è finalmente terminata: Football Manager 27 debutta ufficialmente oggi, confermando il suo arrivo in contemporanea anche sul mercato italiano. Sviluppato da Sports Interactive, il titolo si appresta a introdurre una serie di importanti novità strutturali, anticipate da una precisa tabella di marcia che ha fatto da apripista al debutto digitale, le prove gratuite e l'arrivo delle copie fisiche nei negozi.

Dal 29 ottobre al 3 novembre la Launch Preview gratuita

Il primo contatto con il rettangolo di gioco virtuale è già avvenuto. Dal 29 ottobre al 3 novembre è stata infatti disponibile la Launch Preview, una prova completamente gratuita aperta su PC e Mac. Durante quella finestra temporale, la demo è stata scaricabile tramite le piattaforme Steam, Epic Games Store e Microsoft Store ed è stata inclusa fin dal primo giorno negli abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass senza necessità di iscrizioni aggiuntive. Un dettaglio fondamentale per i videogiocatori riguarda la continuità dei progressi: tutti i salvataggi creati durante questa finestra gratuita potranno essere importati e proseguiti sia nell'anteprima a pagamento – riservata a chi ha effettuato il pre-ordine o ai possessori di abbonamento compatibile dal 3 novembre in poi – sia all'interno del gioco completo.

Le piattaforme e il 'caso' PlayStation 5 fisica

Il lancio globale prevede la pubblicazione digitale delle diverse edizioni del gioco: FM27 arriva su PC e Mac, mentre la versione FM27 Console approda su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Debuttano anche le versioni 'portatili', ovvero FM27 Mobile (esclusiva per gli abbonati Netflix) e FM27 Touch (disponibile su Apple Arcade per iPhone, iPad, Mac e Apple TV). Discorso differente, invece, per gli amanti del supporto fisico. Se la confezione per PC è immediatamente disponibile nei negozi il 10 novembre, la versione fisica per PlayStation 5 arriverà in Italia solo a partire dal 20 novembre. La reale disponibilità sugli scaffali dipenderà poi dalle tempistiche di distribuzione dei singoli rivenditori locali.

Interfaccia snella e tattiche avanzate: cosa cambia sul campo

Dal punto di vista del gameplay, Sports Interactive promette una decisa svolta sul fronte dell'accessibilità e del realismo. Gli sviluppatori hanno ridisegnato l'interfaccia a schermo intero per renderla più intuitiva e ridurre drasticamente il numero di clic necessari per navigare tra i menu. Sono stati inoltre rivisti il sistema di notizie, la gestione dei sorteggi di coppa e l'adrenalina dell'ultimo giorno di calciomercato. Sul terreno di gioco in vista miglioramenti grafici al motore di gioco (che coinvolgeranno il pubblico, gli stadi, i modelli dei calciatori e gli effetti atmosferici), accompagnati da nuovi strumenti strategici battezzati Tactical Tweaks e Tactical Effectiveness, pensati per dare maggiore peso agli interventi dell'allenatore a partita in corso.