Il nuovo album ufficiale di GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 con 34 brani e una selezione di artisti internazionali. Sei canzoni sono già disponibili sulle piattaforme di streaming Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il nuovo album ufficiale di GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 con 34 brani e una selezione di artisti internazionali. Sei canzoni sono già disponibili sulle piattaforme di streaming. La musica di Grand Theft Auto VI si prepara così a diventare protagonista con Grand Theft Auto VI: The Album, la nuova colonna sonora ufficiale del videogioco. Il disco, realizzato da Atlantic Records e Rockstar Games, sarà pubblicato il 19 novembre 2026, lo stesso giorno dell'arrivo del gioco. L'album sarà composto da 34 tracce e coinvolgerà numerosi artisti internazionali. Per accompagnare l'annuncio della data di uscita sono già stati pubblicati sei brani. Tra questi figurano That’s It di Yung Lean con Future e Metro Boomin, RHYNO di Travis Scott, Sexy Magic di CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. ed Etienne de Crécy, Last Thing You Need di Morgan Wallen, Macacoa 2000 di Rauw Alejandro e Bright Lights, Big City di Keith Richards. La tracklist completa non è ancora stata resa nota.

La musica torna al centro di GTA La collaborazione tra Rockstar Games e Atlantic Records punta a proseguire una delle caratteristiche più riconoscibili della serie: utilizzare la musica per costruire l'atmosfera del mondo di gioco e raccontare il periodo storico in cui è ambientato. Il nuovo album accompagnerà inoltre l'evoluzione delle stazioni radio presenti all'interno di GTA VI, insieme alla colonna sonora dinamica e agli altri elementi musicali che caratterizzeranno l'esperienza di gioco. Approfondimento GTA VI, perché un videogioco può diventare un'ossessione globale