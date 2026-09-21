Grand Theft Auto VI, il nuovo album con la colonna sonora del videogioco arriva a novembreMusica
Il nuovo album ufficiale di GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 con 34 brani e una selezione di artisti internazionali. Sei canzoni sono già disponibili sulle piattaforme di streaming
Il nuovo album ufficiale di GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 con 34 brani e una selezione di artisti internazionali. Sei canzoni sono già disponibili sulle piattaforme di streaming.
La musica di Grand Theft Auto VI si prepara così a diventare protagonista con Grand Theft Auto VI: The Album, la nuova colonna sonora ufficiale del videogioco. Il disco, realizzato da Atlantic Records e Rockstar Games, sarà pubblicato il 19 novembre 2026, lo stesso giorno dell'arrivo del gioco.
L'album sarà composto da 34 tracce e coinvolgerà numerosi artisti internazionali. Per accompagnare l'annuncio della data di uscita sono già stati pubblicati sei brani.
Tra questi figurano That’s It di Yung Lean con Future e Metro Boomin, RHYNO di Travis Scott, Sexy Magic di CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. ed Etienne de Crécy, Last Thing You Need di Morgan Wallen, Macacoa 2000 di Rauw Alejandro e Bright Lights, Big City di Keith Richards.
La tracklist completa non è ancora stata resa nota.
La musica torna al centro di GTA
La collaborazione tra Rockstar Games e Atlantic Records punta a proseguire una delle caratteristiche più riconoscibili della serie: utilizzare la musica per costruire l'atmosfera del mondo di gioco e raccontare il periodo storico in cui è ambientato.
Il nuovo album accompagnerà inoltre l'evoluzione delle stazioni radio presenti all'interno di GTA VI, insieme alla colonna sonora dinamica e agli altri elementi musicali che caratterizzeranno l'esperienza di gioco.
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Vinili, CD e edizioni speciali
Grand Theft Auto VI: The Album sarà disponibile anche in formato fisico. Sono previste diverse edizioni in vinile e CD, comprese alcune versioni esclusive di Atlantic Records.
Tra queste ci saranno un vinile trasparente con liquido all'interno, un'edizione splatter e un CD jewel case, tutti caratterizzati da grafiche e confezioni inedite ispirate all'estetica di GTA VI. Sono inoltre previste ulteriori edizioni esclusive per alcuni rivenditori, accompagnate da poster.
Grand Theft Auto VI arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
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