Laura Pausini al concerto di Shakira, duetto con Antologia. VIDEO

È stato uno degli appuntamenti più emozionanti della residenza spagnola di Shakira : domenica 20 settembre Laura Pausini è apparsa a sorpresa sul palco del Macondo Park di Madrid, invitata dalla popstar colombiana durante il terzo concerto del suo “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Le due hanno interpretato insieme “Antología”, brano contenuto nell’album Pies Descalzos del 1995 e recentemente scelto da Pausini per Yo Canto 2. Un incontro che ha assunto un significato particolare anche per la storia parallela delle due artiste, entrambe protagoniste della scena internazionale dagli anni Novanta.

Da “Antología” al nuovo tour

Per Pausini il duetto arriva in un momento particolarmente intenso. La sua versione di “Antología” è infatti parte di Yo Canto 2, progetto dedicato alle grandi canzoni della musica in lingua spagnola e recentemente candidato ai Latin Grammy nella categoria Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Dopo la cover di “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è” di Raf, la cantante si prepara ora alla leg europea del World Tour 2026/2027, l’undicesima tournée mondiale della sua carriera: dal primo ottobre porterà lo spettacolo nei palazzetti italiani, prima di proseguire fino alla fine del 2027. Il tour ha già raggiunto quota 450mila biglietti venduti nel mondo, con numerose date sold out.

una residency da record

Lo show è partito con “Intro La Huesera” e “La Fuerte”, dando subito il via a un viaggio attraverso le diverse fasi della carriera di Shakira. La scaletta ha alternato grandi successi e brani più recenti, da “Girl Like Me” a “TQG”, passando per “Hips Don’t Lie” e “She Wolf”, fino alla hit “Dai Dai” con Burna Boy. Pubblicato il 15 maggio, il singolo ha raggiunto il secondo posto della classifica globale per sette settimane, mentre il videoclip ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. La residency, inizialmente prevista per tre date, è stata estesa a 12 appuntamenti dopo una risposta straordinaria del pubblico, con oltre mezzo milione di biglietti venduti in poche ore. A fare da cornice agli spettacoli è lo Shakira Stadium, struttura temporanea da oltre 50mila spettatori realizzata all’interno di Iberdrola Music, mentre Macondo Park propone ai fan mostre, spazi dedicati alla musica e alla cultura latina e diverse esperienze ispirate all’universo dell’artista. Un progetto che trasforma così la permanenza a Madrid in un vero evento culturale oltre il concerto.