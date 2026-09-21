ÆDEN Global Tour, lo show di Anyma ha incantato Milano

Sold out a Rho Fiera per l’ÆDEN Global Tour di Anyma, progetto solista di Matteo Milleri. Migliaia di persone hanno partecipato all’evento che ha chiuso la stagione di Rho Fiera Live. In programma anche i set di CamelPhat, Mathame, Miss Monique, 7 SKIES e SLVR. Nel 2024 Anyma è diventato il primo artista di musica elettronica a ottenere una residency allo Sphere di Las Vegas Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono venuti da tutta Italia e dall’estero gli amanti della musica elettronica e i fan di Anyma. Questo nuovo progetto live ha avuto l’energia di unire giovani e anche meno giovani. Tutti insieme, a Rho, per ballare e rimanere incantati dallo show dell’artista, poliedrico Matteo Milleri. Per uno spettacolo, fuori dagli schemi, dove musica elettronica, tecnologia, arte e visual storytelling si incontrano in un ‘unica grande esperienza immersiva alla quale non si può mancare.

La line up L’evento sold out, da metà pomeriggio fino a mezzanotte, a Rho Fiera. Si è scandito tra le sonorità di una Line up caratterizzata da CamelPhat, Mathame, Miss Monique, 7 SKIES e SLVR fino ad arrivare all’esplosione di suoni e visual del produttore e Dj, italoamericano, Matteo Milleri. Migliaia di persone si sono scatenate, al ritmo della melodic techno, con gli smartphone sopra la testa per filmare e fotografare le performance di Anyma, Sotto il cielo sereno di Milano in una location perfetta per gli eventi di questo genere per visibilità, audio e spazi di respiro. Ennesimo grande successo conferma che la musica elettronica, come la scena berlinese insegna, fa parte, ormai vivamente, del bagaglio culturale musicale delle ultime generazioni.

Il progetto Anyma Dopo aver fatto parte di Tale of Us insieme a Carmine Conte ed aver centrato vari successi discografici di fama internazionale. Milleri ha debuttato da solista con il progetto musicale Anyma. E’ ormai tra i protagonisti principi dei maggiori palchi dei dj set mondiali di musica elettronica. Dall ‘UNVRS di Ibiza, passando per l’Ultra di Miami, il Tomorrowland, fino al Coachella 2026 uno dei festival più famosi del mondo, dove ha presentato in anteprima il suo nuovissimo spettacolo audiovisivo, "Anyma presents ÆDEN". Un progetto innovativo dove la musica va a braccetto con le creazioni visionarie mitologiche, angeliche e futuristiche che interagiscono con i battiti profondi, avvolgenti e impetuosi dello techno.