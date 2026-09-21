Chad Gilbert, morto a 45 anni il chitarrista dei New Found Glory

Chad Gilbert , membro fondatore, chitarrista e corista del gruppo pop-punk New Found Glory , è morto il 20 settembre 2026 all’età di 45 anni . “La mattina del 20 settembre, Chad Everett Gilbert si è spento serenamente nel sonno ”, hanno scritto la band e la moglie del musicista, Lisa Cimorelli, in una dichiarazione congiunta su Instagram. “Ha lasciato questo mondo circondato da amici e familiari e ha esalato l’ultimo respiro con sua moglie e sua madre al suo fianco, proprio come desiderava”. Hanno proseguito: “Siamo devastati e sconvolti dalla rapidità con la quale ci ha lasciati, ma al tempo stesso grati per la serenità e la pace che ha saputo donarci. La folla di visitatori che si è riversata nella hall dell’ospedale in un attimo testimonia quanto Chad fosse amato e stimato, e quanto lo sarà per sempre. Era un musicista leggendario, ma il suo più grande successo era essere marito e padre. I suoi sogni più grandi si sono avverati”. La causa della morte non è stata resa nota , anche se Gilbert aveva ricevuto da alcuni anni una diagnosi di tumore . In particolare, come lui stesso aveva rivelato in esclusiva alla rivista People nell'aprile 2026, i medici avevano scoperto tre tumori al cervello e un carcinoma adrenocorticale al quarto stadio, anni dopo le cure per un raro cancro alle ghiandole surrenali.

LA CARRIERA

Nato il 9 marzo 1981 a Coral Springs, in Florida, Chad Gilbert aveva suonato in diverse band prima di formare i New Found Glory nel 1997 insieme a Jordan Pundik, Steve Klein, Ian Grushka e Joe Marino (che, però, era stato presto sostituito da Cyrus Bolooki). Quando il gruppo aveva firmato un contratto con la Drive-Thru Records, il chitarrista aveva abbandonato la scuola superiore. “Eravamo seduti a un tavolo a pranzo con altre otto persone”, aveva raccontato a New Noise all’inizio del 2026. “Eravamo tutti degli strambi con i capelli tinti, e non ci importava chi fossi o che aspetto avessi: l’importante era che appartenessimo al gruppo. Alcuni di noi frequentavano scuole superiori diverse nella stessa città, ma avevamo vissuto le stesse esperienze. Abbiamo formato questa band perché volevamo continuare a sentirci parte di qualcosa”. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, i New Found Glory erano diventati uno dei gruppi pop-rock più noti. In qualità di membro fondatore, Gilbert aveva suonato in tutti gli album della band, a partire dal disco di debutto Nothing Gold Can Stay (1999) e fino all’11º progetto Listen Up! (2026). Il gruppo aveva raggiunto il successo mainstream grazie all’album Sticks and Stones (2002) e al singolo principale My Friends Over You, che aveva raggiunto l’85ª posizione della classifica Billboard Hot 100. Il chitarrista aveva comunque suonato anche in altri gruppi, come Shai Hulud e il progetto parallelo dei New Found Glory, chiamato International Superheroes of Hardcore. Sul fronte della vita privata, Gilbert era stato sposato con Hayley Williams, la cantante dei Paramore, con la quale aveva avuto una relazione di quasi 10 anni iniziata nel 2007, quando lei aveva 18 anni e lui era sposato con Sherri DuPrey, la cantante della band indie-rock Eisley (la coppia aveva poi divorziato l’anno successivo). Gilbert e Williams si erano poi fidanzati nel 2014, si erano sposati nel 2016 e si erano separati nel 2017.