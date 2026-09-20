Rotta per Nord Sud Ovest Est, stasera in prima serata su Sky Serie

Sydney Sibilia, creatore della serie Sky Original sugli 883, a confronto con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, sui nuovi episodi in arrivo dal 9 ottobre. Stasera alle 21.00 su Sky Serie e già disponibile on demand e al canale YouTube di Sky
Cosa succede quando la storia che stai raccontando finisce per assomigliare alla tua? È quello che è accaduto a Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo (VIDEO) e Matteo Oscar Giuggioli (VIDEO), creatore e protagonisti della serie Sky Original sugli 883, che nel realizzarla si sono trovati a vivere, con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno prima e con Nord Sud Ovest Est dopo, esperienze non così lontane da quelle di Max Pezzali e Mauro Repetto: la ricerca dei protagonisti, l’ansia dei provini, la paura di non farcela, la nascita di un’amicizia capace di uscire dal set per entrare nelle loro vite.
Nello speciale ROTTA PER NORD SUD OVEST EST, già disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW, sul canale YouTube di Sky e questa domenica, 20 settembre, in prima serata su Sky Serie, il regista e i due attori ripercorrono la nascita della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia attraverso immagini inedite, backstage, aneddoti e ricordi, dai primi self-tape all’ultimo provino cantato, dalle lezioni di canto alle lunghe giornate sul set.
Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America, in NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, in esclusiva su su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre, la fine, nel 1993, della loro storia come band, sarà solo l’inizio della leggenda, di una nuova storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.
come è nata l’idea di una serie sulla band di Pavia
La storia degli 883 è di fatto la storia di tutti noi. Etichettare la serie come un semplice “teen drama” oppure definirla solo “la storia di Max e Mauro” potrebbe essere riduttivo: Max e Mauro rappresentano qualcosa che in fondo appartiene a tutti, anche a due giovanissimi come Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che prestano il loro volto rispettivamente a Max Pezzali e Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la serie di Sydney Sibilia in arrivo dal 9 ottobre su su Sky e in streaming solo su NOW. Questa sorta di “universalità” della storia emerge chiaramente dallo speciale “Rotta per Nord Sud Ovest Est”, in cui Sydney Sibilia, creatore della serie, spiega ai due attori la potenza di questa storia che accomuna un po’ tutti, anche due “Gen-Z” come loro: «Le storie d’amore – dice – in quegli anni lì, visto che c’era una certa distanza, erano più potenti».
ROTTA PER NORD SUD OVEST EST | Disponibile on demand su Sky, in streaming su NOW, sul canale YouTube di Sky e domenica 20 settembre in prima serata su Sky Serie