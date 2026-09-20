Rotta per Nord Sud Ovest Est, stasera in prima serata su Sky Serie

Sydney Sibilia, creatore della serie Sky Original sugli 883, a confronto con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, sui nuovi episodi in arrivo dal 9 ottobre. Stasera alle 21.00 su Sky Serie e già disponibile on demand e al canale YouTube di Sky

Cosa succede quando la storia che stai raccontando finisce per assomigliare alla tua? È quello che è accaduto a Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo (VIDEO) e Matteo Oscar Giuggioli (VIDEO), creatore e protagonisti della serie Sky Original sugli 883, che nel realizzarla si sono trovati a vivere, con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno prima e con Nord Sud Ovest Est dopo, esperienze non così lontane da quelle di Max Pezzali e Mauro Repetto: la ricerca dei protagonisti, l’ansia dei provini, la paura di non farcela, la nascita di un’amicizia capace di uscire dal set per entrare nelle loro vite.

Nello speciale ROTTA PER NORD SUD OVEST EST, già disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW, sul canale YouTube di Sky e questa domenica, 20 settembre, in prima serata su Sky Serie, il regista e i due attori ripercorrono la nascita della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia attraverso immagini inedite, backstage, aneddoti e ricordi, dai primi self-tape all’ultimo provino cantato, dalle lezioni di canto alle lunghe giornate sul set.

Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America, in NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, in esclusiva su su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre, la fine, nel 1993, della loro storia come band, sarà solo l’inizio della leggenda, di una nuova storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.