"Il contributo di Glenn Martens a Diesel è stato straordinario. Con la sua visione, il suo talento e il suo impegno, ha trasformato il modo in cui il brand viene percepito", ha dichiarato Renzo Rosso, Founder di Diesel
Diesel annuncia la fine della collaborazione con Glenn Martens, Creative Director del brand, dopo la presentazione della collezione Spring/Summer 2027. L'ultima sfilata del designer belga per Diesel si terrà il giorno di apertura della Milano Fashion Week, il prossimo 22 settembre.
la nota di diesel
"Il contributo di Glenn Martens a Diesel è stato straordinario - ha dichiarato Renzo Rosso, Founder di Diesel, in una nota - Con la sua visione, il suo talento e il suo impegno, ha trasformato il modo in cui il brand viene percepito, creando una forte connessione con le nuove generazioni e ponendo solide basi per il suo futuro. Ha riportato Diesel al centro della conversazione globale sulla moda, preservando al contempo quell'apertura, quell'energia e quell'accessibilità che da sempre ci contraddistinguono. Gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha realizzato". Il prossimo capitolo della direzione creativa di Diesel - conclude la nota - "sarà annunciato a tempo debito".
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