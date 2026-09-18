Diesel annuncia la fine della collaborazione con Glenn Martens

"Il contributo di Glenn Martens a Diesel è stato straordinario. Con la sua visione, il suo talento e il suo impegno, ha trasformato il modo in cui il brand viene percepito", ha dichiarato Renzo Rosso, Founder di Diesel

la nota di diesel

"Il contributo di Glenn Martens a Diesel è stato straordinario - ha dichiarato Renzo Rosso, Founder di Diesel, in una nota - Con la sua visione, il suo talento e il suo impegno, ha trasformato il modo in cui il brand viene percepito, creando una forte connessione con le nuove generazioni e ponendo solide basi per il suo futuro. Ha riportato Diesel al centro della conversazione globale sulla moda, preservando al contempo quell'apertura, quell'energia e quell'accessibilità che da sempre ci contraddistinguono. Gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha realizzato". Il prossimo capitolo della direzione creativa di Diesel - conclude la nota - "sarà annunciato a tempo debito".