X Factor 2026, ascolti record per la seconda puntata di audizioni

Prosegue all’ Allianz Cloud di Milano il percorso di X Factor 2026 ( LO SPECIALE ) , lo show Sky Original prodotto da Fremantle su Sky e in streaming su NOW . Ieri secondo appuntamento di Auditions che ha visto salire sul palco altri aspiranti artisti pronti a giocarsi la possibilità di continuare la corsa nel talent: a guidare lo show è sempre Giorgia , affiancata dai giudici al tavolo Francesco Gabbani , Irama , Jake La Furia e Paola Iezzi , chiamati a valutare talento, personalità e potenziale dei concorrenti.

Gli ascolti della prima puntata di audition

Per l’episodio numero 2 di #XF2026 ascolti ancora in crescita rispetto a un anno fa: Total Audience complessiva di 671mila spettatori, con il 3,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +21% nel confronto con la scorsa edizione.

Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata dell’edizione del ventennale ha totalizzato numeri da record: Total Audience complessiva di 2.973.000 spettatori, in crescita del +22% rispetto all’esordio della scorsa stagione.

Anche sul fronte social ottimo riscontro: con 435mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 489mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +32% e +36% rispetto a un anno fa, il secondo episodio di X Factor 2026 è stato lo show in assoluto più commentato nella giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

i nuovi talenti da scoprire

Seconda serata di #XF2026 piena di nuove scoperte: davanti ai giudici si sono alternati artisti provenienti da mondi musicali diversi. Ad aggiudicarsi l'accesso ai Bootcamp con 4 sì: il 27enne di Venezia Nicola Trois che, accompagnato dalla sua chitarra, ha conquistato i giudici con la sua voce profonda cantando “Maybe Tomorrow” degli Stereophonics; Salvatore Picone, 19 anni da Palermo, che con la sua semplicità ha cantato “You Are So Beautiful” nella versione di Joe Cocker; 19 anni ma tanta tecnica per Martina Cerutti di Desenzano del Garda che ha portato sul palco “What is it about me” di Lola Young; unanimità anche per il gruppo Klem e Napoli Sotterranea formato da tre ragazzi napoletani - Clemente, Antonio e Alex, tutti tra i 22 e i 29 anni - che hanno riempito il palco con un’esibizione completa di canto e ballo sulle note di “Me staje appennenn' Amò” di Liberato arrangiato con “La Cumparsita” di Gerardo Matos Rodríguez.

4 sì anche per il 19enne Manuel Gargano da Trabia (Palermo), che ha mostrato la sua voce graffiante con “Se t'innamori muori” di Noemi; per la tecnica e la potenza vocale di Patrizia Napolano, 21enne di Giugliano (Napoli), con il brano “Bang Bang” di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj; la band Scraffs, quattro ragazzi (Daniel, Cristian, Leonardo e Dario) dai 20 ai 27 anni di Valdarno (Arezzo) che hanno portato sul palco il rock di “Rock The Casbah” dei The Clash; il 22enne Mattia Fanti da Soriano nel Cimino (Viterbo), con una delle colonne portanti dell’indie italiano degli ultimi anni, “Pesto” di Calcutta; Maria Sara Costanzo, 26enne di Milano, che si è esibita con un suo arrangiamento di “Amandoti” dei CCCP - Fedeli Alla Linea; Alice Fregoso, 18enne di Genova, che ha colpito con la sua voce delicata sul brano “Disfruto” di Carla Morrison.

Passano alla fase successiva con 3 sì la band di Trento gli Hälo, tre ragazzi - Andrea, Diego e Cristiano, dai 18 ai 20 anni - che si sono esibiti con “Mentre Tutto Scorre” dei Negramaro, che hanno convinto tutti tranne Paola; a dover convincere Francesco Gabbani è invece il 21enne francese che vive a Forlì Timothee Bonnardell, che ha cantato con la sua profonda voce “Ne me quitte pas” di Jacques Brel; infine, la 25enne di Alessandria Myriam Belfiore, che ha fatto sentire il suo inedito “Mosca” – un mix tra pop e musical – e che ora dovrà conquistare il sì di Jake la Furia.

Con nuovi talenti ancora da scoprire, X Factor 2026 è solo all’inizio e la seconda serata di Auditions è sempre disponibile on demand, mentre il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 24 su Sky e in streaming su NOW.

Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi proseguiranno la ricerca degli artisti più interessanti di questa edizione, accompagnati dalla conduzione di Giorgia, in una fase di selezione che entra sempre più nel vivo.