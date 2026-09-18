X Factor 2026, ascolti record per la seconda puntata di audizioni
All’Allianz Cloud di Milano continua il via il viaggio della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Per il secondo appuntamento ascolti in crescita rispetto a un anno fa: Total Audience complessiva di 671mila spettatori
Prosegue all’Allianz Cloud di Milano il percorso di X Factor 2026 (LO SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle su Sky e in streaming su NOW. Ieri secondo appuntamento di Auditions che ha visto salire sul palco altri aspiranti artisti pronti a giocarsi la possibilità di continuare la corsa nel talent: a guidare lo show è sempre Giorgia, affiancata dai giudici al tavolo Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati a valutare talento, personalità e potenziale dei concorrenti.
Gli ascolti della prima puntata di audition
Per l’episodio numero 2 di #XF2026 ascolti ancora in crescita rispetto a un anno fa: Total Audience complessiva di 671mila spettatori, con il 3,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +21% nel confronto con la scorsa edizione.
Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata dell’edizione del ventennale ha totalizzato numeri da record: Total Audience complessiva di 2.973.000 spettatori, in crescita del +22% rispetto all’esordio della scorsa stagione.
Anche sul fronte social ottimo riscontro: con 435mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 489mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +32% e +36% rispetto a un anno fa, il secondo episodio di X Factor 2026 è stato lo show in assoluto più commentato nella giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
i nuovi talenti da scoprire
Seconda serata di #XF2026 piena di nuove scoperte: davanti ai giudici si sono alternati artisti provenienti da mondi musicali diversi. Ad aggiudicarsi l'accesso ai Bootcamp con 4 sì: il 27enne di Venezia Nicola Trois che, accompagnato dalla sua chitarra, ha conquistato i giudici con la sua voce profonda cantando “Maybe Tomorrow” degli Stereophonics; Salvatore Picone, 19 anni da Palermo, che con la sua semplicità ha cantato “You Are So Beautiful” nella versione di Joe Cocker; 19 anni ma tanta tecnica per Martina Cerutti di Desenzano del Garda che ha portato sul palco “What is it about me” di Lola Young; unanimità anche per il gruppo Klem e Napoli Sotterranea formato da tre ragazzi napoletani - Clemente, Antonio e Alex, tutti tra i 22 e i 29 anni - che hanno riempito il palco con un’esibizione completa di canto e ballo sulle note di “Me staje appennenn' Amò” di Liberato arrangiato con “La Cumparsita” di Gerardo Matos Rodríguez.
4 sì anche per il 19enne Manuel Gargano da Trabia (Palermo), che ha mostrato la sua voce graffiante con “Se t'innamori muori” di Noemi; per la tecnica e la potenza vocale di Patrizia Napolano, 21enne di Giugliano (Napoli), con il brano “Bang Bang” di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj; la band Scraffs, quattro ragazzi (Daniel, Cristian, Leonardo e Dario) dai 20 ai 27 anni di Valdarno (Arezzo) che hanno portato sul palco il rock di “Rock The Casbah” dei The Clash; il 22enne Mattia Fanti da Soriano nel Cimino (Viterbo), con una delle colonne portanti dell’indie italiano degli ultimi anni, “Pesto” di Calcutta; Maria Sara Costanzo, 26enne di Milano, che si è esibita con un suo arrangiamento di “Amandoti” dei CCCP - Fedeli Alla Linea; Alice Fregoso, 18enne di Genova, che ha colpito con la sua voce delicata sul brano “Disfruto” di Carla Morrison.
Passano alla fase successiva con 3 sì la band di Trento gli Hälo, tre ragazzi - Andrea, Diego e Cristiano, dai 18 ai 20 anni - che si sono esibiti con “Mentre Tutto Scorre” dei Negramaro, che hanno convinto tutti tranne Paola; a dover convincere Francesco Gabbani è invece il 21enne francese che vive a Forlì Timothee Bonnardell, che ha cantato con la sua profonda voce “Ne me quitte pas” di Jacques Brel; infine, la 25enne di Alessandria Myriam Belfiore, che ha fatto sentire il suo inedito “Mosca” – un mix tra pop e musical – e che ora dovrà conquistare il sì di Jake la Furia.
Con nuovi talenti ancora da scoprire, X Factor 2026 è solo all’inizio e la seconda serata di Auditions è sempre disponibile on demand, mentre il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 24 su Sky e in streaming su NOW.
Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi proseguiranno la ricerca degli artisti più interessanti di questa edizione, accompagnati dalla conduzione di Giorgia, in una fase di selezione che entra sempre più nel vivo.
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I giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani hanno ascoltato altri nuovi aspiranti concorrenti. Dal 'country brianzolo' al musical, la musica è stata ancora una volta protagonista . XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW