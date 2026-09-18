IL BOICOTTAGGIO DEI PAESI BASSI

Anche l’emittente olandese Avotros aveva annunciato la scelta dei Paesi Bassi di non partecipare all’Eurovision Song Contest 2027. “L’Eurovision Song Contest è nato con lo scopo di unire persone e nazioni. Ma non si può negare che un conflitto internazionale stia permeando sempre più l’evento, facendogli perdere il suo carattere neutrale”, aveva dichiarato il direttore generale Taco Zimmerman. “L’Eurovision Song Contest è quindi diventato una piattaforma di divisione” alla luce della guerra in corso a Gaza. Anche Avotros aveva già boicottato l’edizione 2026 a Vienna, in Austria. All’epoca, aveva motivato la decisione facendo riferimento alla situazione umanitaria a Gaza e alle preoccupazioni per la libertà di stampa. Nel più recente comunicato, l’organizzazione aveva invece spiegato che “le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno avendo un impatto eccessivo sull’Eurovision Song Contest e hanno portato a profonde divisioni. Nel corso dell’ultimo anno, Avrotros ha sollecitato l’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer) a stabilire regole trasparenti per la partecipazione dei Paesi coinvolti in conflitti militari. Tuttavia, le modifiche recentemente annunciate dall’Ebu non offrono sufficienti garanzie sul ripristino del carattere indipendente e neutrale del concorso canoro. La partecipazione è pertanto incompatibile con i valori dell’emittente: affidabilità, indipendenza e umanità”. Aveva proseguito: “La grave sofferenza umanitaria a Gaza e i continui attacchi alla libertà di stampa hanno portato a una crescente divisione attorno al concorso canoro negli ultimi anni. Ad esempio, cinque paesi [Paesi Bassi, Irlanda, Islanda, Slovenia e Spagna, ndr] hanno deciso di non partecipare nel 2026, i vincitori delle edizioni precedenti hanno restituito i loro trofei e oltre mille musicisti e operatori culturali hanno chiesto all’Ebu di intervenire con una lettera aperta. Ciò sottolinea la necessità di un quadro di valutazione chiaro per i Paesi coinvolti in un conflitto militare. Quali circostanze rendono la partecipazione compatibile o incompatibile con la natura neutrale del concorso canoro? Non è ancora chiaro all’emittente su quali basi l’Ebu effettui tale valutazione”. Aveva concluso: “Come emittente pubblica, restiamo fedeli ai nostri valori. Sono questi a guidarci, anche se ciò significa rinunciare a un evento che ci sta molto a cuore. È doloroso, perché avremmo voluto farne parte di nuovo l’anno prossimo”. La responsabilità di un’eventuale partecipazione olandese è ora nelle mani di Nederlandse Publieke Omroep, l’organizzazione che sovraintende al servizio pubblico radiotelevisivo nei Paesi Bassi.