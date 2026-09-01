Il primo ministro ha invitato gli artisti a candidarsi per rappresentare il Canada all’Eurovision Song Contest 2027. Le iscrizioni sono aperte sul portale indicato da CBC/Radio-Canada e chiuderanno il 9 settembre. L’emittente pubblica selezionerà quindi i finalisti. Il Canada parteciperà per la prima volta alla competizione dopo l’ingresso di CBC/Radio-Canada nella European Broadcasting Union

“Se hai ciò che serve per rappresentare il Canada alla celebrazione della musica più straordinariamente esagerata del mondo, iscriviti ora”, ha scritto Carney su X.

Il Canada ha aperto le candidature per scegliere l’artista che rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest 2027. A promuovere l’iniziativa è stato il premier Mark Carney, che ha pubblicato un messaggio sui social per invitare i musicisti a partecipare alle selezioni organizzate da CBC/Radio-Canada.

Aperte le candidature

Nel post, il premier ha condiviso il collegamento al portale dedicato alle iscrizioni. Gli aspiranti concorrenti potranno candidarsi per prendere parte alla selezione che individuerà il primo rappresentante canadese nella storia dell’Eurovision.

CBC/Radio-Canada ha annunciato l’apertura delle candidature online. L’emittente ha precisato che la partecipazione è aperta a tutti, ma che la ricerca è orientata verso artisti con una comprovata esperienza professionale. Gli artisti interessati avranno tempo fino al 9 settembre per presentare la propria candidatura. Al termine della procedura, CBC/Radio-Canada selezionerà i finalisti.