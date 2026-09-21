La celebre villa della sitcom statunitense diventata un cult degli anni Novanta torna sul mercato a Los Angeles per 22,95 milioni di dollari. La casa, utilizzata solo per le riprese esterne della serie, era stata proposta inizialmente a 29,5 milioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ci sono abitazioni che finiscono per diventare parte dell'immaginario televisivo tanto quanto i personaggi che le hanno abitate sullo schermo. È il caso della villa della famiglia Banks in Willy, il principe di Bel-Air, la sitcom con Will Smith che ha trasformato la facciata di una casa di Los Angeles in uno degli elementi più riconoscibili della serie(se non doveste ricordarvela, ve la mostriamo in fondo a questo articolo, nel frame della sigla della serie televisiva che l'ha resa immortale nell'immaginario targato Nineties). Ora quella proprietà torna sul mercato con una nuova richiesta economica. Il prezzo è stato fissato a 22,95 milioni di dollari, dopo che la casa era stata proposta all'inizio dell'anno per 29,5 milioni. La proprietà era poi stata ritirata dalla vendita nel mese di luglio.

Non è a Bel-Air, ma a Brentwood Nonostante il titolo della serie e la storia raccontata dalla sitcom facciano pensare a Bel-Air, la villa si trova in realtà a Brentwood, un altro quartiere di Los Angeles. L'edificio risale agli anni Trenta ed è caratterizzato da un'architettura Georgian Colonial Revival. La proprietà è rimasta nelle mani della stessa famiglia per quasi cinquant'anni: Frank e Parvin Rahban la acquistarono nel 1978 per 732 mila dollari. Sei camere e sette bagni La residenza occupa circa 6.438 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sette bagni. Gli ambienti conservano un'impostazione classica e signorile, con alcuni elementi architettonici particolarmente scenografici. All'ingresso si trova un grande atrio sviluppato su due livelli, dominato da una scala curva. Nel salotto principale spicca invece il camino, mentre le grandi finestre permettono alla luce di entrare e offrono una vista sul giardino. Approfondimento Willy il Principe di Bel-Air, in vendita la villa

Gli interni e la zona giorno Anche la sala da pranzo è caratterizzata dalla presenza di numerose finestre e può ospitare comodamente un tavolo per otto persone. La camera padronale comprende diverse aree dedicate al relax e ampi spazi destinati agli armadi. Il bagno principale è dotato di una grande vasca e di due lavabi. La piscina e il giardino All'esterno, la proprietà offre una piscina circondata da una pavimentazione in pietra, con spazio sufficiente per creare una vera zona dedicata al soggiorno all'aperto. Completano gli spazi esterni un gazebo immerso nel giardino e una struttura separata destinata alla piscina. Approfondimento Willy, il principe di Bel-Air, il nuovo protagonista sarà Jabari Banks

La facciata diventata famosa in televisione È però soprattutto l'esterno della villa a essere immediatamente riconoscibile dai fan della serie. La facciata presenta quattro colonne che incorniciano l'ingresso principale, uno degli elementi che il pubblico associa alle immagini iniziali di Willy, il principe di Bel-Air. La casa, infatti, compare nelle sequenze esterne utilizzate per rappresentare la residenza della famiglia Banks. La sitcom ha così contribuito a trasformare una proprietà privata in un luogo familiare per milioni di spettatori. La famiglia che l'ha abitata dal 1978 Per i Rahban, tuttavia, la villa è stata innanzitutto una casa di famiglia. I proprietari hanno raccontato di aver trascorso lì quasi mezzo secolo, ben prima che l'edificio diventasse famoso grazie alla televisione. "La nostra famiglia ha avuto il privilegio di chiamare questa proprietà casa per quasi mezzo secolo", hanno dichiarato, ricordando come, prima della notorietà televisiva, fosse semplicemente il luogo nel quale vivevano, si riunivano e costruivano i propri ricordi. Ora la villa cerca un nuovo proprietario. L'auspicio della famiglia Rahban è che chi la acquisterà sappia riconoscerne il valore storico e, allo stesso tempo, possa trasformarla nello scenario di una nuova storia personale. Approfondimento Willy, il principe di Bel-Air: il backstage della reunion