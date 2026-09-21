Quattro giorni di spettacoli sul grande schermo a un prezzo speciale. Un'occasione per recuperare e rivedere i grandi successi dell'estate, tra cui "Odissea", e molti titoli provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Torna, da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, Cinema in Festa, l'iniziativa che porta il pubblico in sala con un biglietto d'ingresso dal costo di 3,50 euro.

L'inziativa, giunta alla nona edizione, è ormai un appuntamento atteso dagli amanti del cinema che dal 2022, ogni anno, a giugno e a settembre, possono godere degli spettacoli sul grande schermo a un prezzo speciale.

Cinema in Festa, un progetto che si ispira alla Fête Du Cinéma francese, nasce in Italia dalla collaborazione tra ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), col supporto del MiC, Ministero della Cultura italiana, e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

L'edizione di settembre si svolge sull'onda dell'entusiasmo del pubblico globale per gli spettacoli in sala. In Italia si inserisce all'interno della campagna “CINEMA REVOLUTION - Che Spettacolo L’Estate”, che si è svolta tra il 15 e il 18 giugno scorsi.

L'estate dei record al cinema L'estate 2026 sarà ricordata a livello globale come una delle stagioni più positive di sempre in termini di presenze ed incassi al cinema, complice l'attenzione degli amanti del cinema per due delle produzioni più forti dell'anno: Odissea di Christopher Nolan, già il film più visto tra quelli del cineasta britannico, e Spider-Man: Brand New Day, il film più visto del franchise dell'Uomo Ragno che in Italia è diventato anche il cinecomic con i maggiori incassi di sempre.

Queste due importantissime produzioni sono ancora in programmazione in numerose sale italiane, con spettacoli a disposizione per gli spettatori in ritardo con la visione e per quelli che vogliono concedersi un rewatch sul grande schermo. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day è il maggior incasso di sempre in America

I film al cinema adesso: da The Invite a The Echo Chamber e Una storia Il sito ufficiale www.cinemainfesta.it, contiene i dettagli delle sale distribuite sul territorio nazionale che aderiscono all'iniziativa. Basterà selezionare la propria regione per trovare l'elenco dei cinema che dal 21 al 24 settembre danno accesso al pubblico con un ticket dal costo di 3,50 euro.

Sono molti i film in programmazione in questa stagione. Oltre a quelli citati, è possibile ancora godere sul grande schermo della visione di Obsession, pellicola horror tra le più importanti e innovative del genere di questa stagione, Insidious: Fuori dall’Altrove e The Dog Stars, in programmazione dalla fine di agosto.

Sono usciti a settembre, invece, Coyote vs Acme e PAW Patrol - Missione Dinosauri, adatti a tutta la famiglia, inclusi i più piccoli.

I fan di Amori e Incantesimi, potranno vedere il secondo capitolo del cult con Nicole Kidman e Sandra Bullock, al cinema dallo scorso 10 settembre. C'è poi The Invite di e con Olivia Wilde, titolo di spicco dell'offerta internazionale del momento.

Direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia alle sale, le pellicole presentate in anteprima, da Serpenti a The Echo Chamber, a Ritorno a Buenos Aires e I figli della scimmia.

Giovedì 24 settembre, per l'ultimo giorno dell'iniziativa, si aggiungono al cinema una serie di prime visioni da vedere a prezzo promozionale.

Tra i nuovi film si segnalano: Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio con Brad Pitt.

Il 24 settembre, inoltre, arriva in sala Avengers Endgame: Extra, capitolo conclusivo della Saga dell'Infinito dei fratelli Russo del 2019, nuovamente sul grande schermo per una serie di proiezioni speciali.



