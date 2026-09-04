Perché Nessun dolore, sceneggiato da Gianni Amelio e Davide Serino, con Andrea Quetti, muove dall’immigrazione per farsi altro: un film sull’empatia, sul dolore altrui che quasi sempre resta invisibile, intravisto da uno spioncino, da una soglia, da una scena laterale. Ogni personaggio si porta addosso la propria pena segreta, e Davide (il più simile a noi, con la sua apatia serena, la casa, il lavoro) diventa suo malgrado il catalizzatore di un male cosmico. Borghi lo ha definito un uomo di assoluto candore, e per questo lontanissimo da sé: un puro, per il quale l’incipit del film diventa quasi una condanna, “una storia che deve ancora accadere”, ossia che potrebbe capitare a chiunque. Non a caso l’attore confessa d’essersi chiesto come si sarebbe comportato al posto di Davide: se un amico gli annunciasse di voler ospitare quaranta sconosciuti in casa, ammette, lo giudicherebbe un pazzo, ed è proprio in quello scarto tra la bontà e la ragione che si annida la domanda che il film non scioglie.

Attorno a lui, Amelio scommette su tre volti nuovi: oltre alla Yahiaoui, il piccolo Gabriel Bovino e Ramzi Lafrindi, tutti al debutto. L’interprete di Aminah racconta d’aver toccato con mano quanto sia scomodo mostrarsi vulnerabili e quanto sia arduo accettare l’aiuto che ci viene offerto, giacché (è la lezione del film) non esistiamo soltanto per noi stessi, ma per gli altri, per le relazioni che ci reclamano.