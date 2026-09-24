Introduzione
Brad Pitt torna a lavorare con David Ayer dopo Fury in Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio, thriller d’avventura al cinema dal 24 settembre. L’attore interpreta James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, resta bloccato nelle terre più remote dell’Alaska insieme a Odin, il suo fedele cane militare. Tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, i due dovranno affidarsi l’uno all’altro per sopravvivere. Nel cast anche J.K. Simmons e Anna Lambe. Il film, scritto da Cameron Alexander, dura 101 minuti ed è stato presentato fuori concorso al Festival di San Sebastián.
Quello che devi sapere
Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio, Brad Pitt e la natura
Un uomo, un cane e una natura che non concede sconti. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio, il nuovo film diretto da David Ayer, nelle sale italiane dal 24 settembre con Eagle Pictures. Un thriller d’avventura di 101 minuti che porta l’attore americano nelle terre più remote dell’Alaska, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili.
Al centro della storia c’è James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali rimasto isolato dopo un drammatico incidente aereo. Accanto a lui c’è soltanto Odin, il cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Per entrambi, sopravvivere significherà affidarsi completamente l’uno all’altro.
Scritto da Cameron Alexander, Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio intreccia così azione, avventura e survival thriller, ma soprattutto costruisce il proprio racconto intorno al legame tra un uomo e il suo compagno animale. Una coppia chiamata a combattere una battaglia in cui questa volta non esistono eserciti o nemici da identificare, ma soltanto una natura bellissima e spietata.
La trama di Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio
Dopo un drammatico incidente aereo, l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont si ritrova disperso nelle zone più remote e inospitali dell’Alaska. Con lui c’è Odin, il fedele cane militare che lo ha accompagnato in missioni estreme e con il quale ha condiviso esperienze al limite.
Attorno a loro ci sono soltanto montagne, foreste e un territorio in cui ogni passo può trasformarsi in una minaccia. Freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili scandiscono un viaggio verso la salvezza nel quale James e Odin devono contare l’uno sull’altro.
È proprio il loro rapporto a rappresentare il cuore del film. Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio utilizza infatti una delle strutture più classiche del cinema d’avventura, quella dell’uomo costretto a misurarsi con una natura infinitamente più potente di lui, ma la declina attraverso un legame costruito sulla fiducia, sulla fedeltà e sulla reciproca protezione.
Il film evita così di ridurre Odin a semplice presenza di contorno. Uomo e cane diventano due protagonisti della stessa lotta per la sopravvivenza, due compagni abituati a fronteggiare il pericolo che, lontani da qualsiasi forma di civiltà, devono mettere alla prova ancora una volta ciò che li unisce.
Brad Pitt è James Belmont
rad Pitt interpreta James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali che si ritrova improvvisamente costretto a utilizzare tutta la propria esperienza per sopravvivere in un ambiente ostile.
Per l’attore si tratta di una nuova collaborazione con David Ayer dopo Fury, il film del 2014 ambientato durante la Seconda guerra mondiale in cui Pitt vestiva i panni del sergente Don “Wardaddy” Collier.
Cambiano il conflitto e lo scenario. Dal carro armato di Fury si passa alle distese dell’Alaska, ma torna uno dei temi ricorrenti del cinema di Ayer: uomini abituati a vivere in condizioni estreme, messi alla prova da situazioni nelle quali la resistenza fisica non può essere separata da quella emotiva.
Per Pitt, Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio arriva inoltre dopo F1, altro film costruito attorno a un protagonista esperto chiamato a confrontarsi con i propri limiti. Questa volta, però, niente circuiti, motori o scuderie. Il compagno di viaggio ha quattro zampe e si chiama Odin.
Il cast di Heart of the Beast: Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe
Accanto a Brad Pitt, nel cast di Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio figurano J.K. Simmons e Anna Lambe. I tre interpreti sono indicati nel cast ufficiale del film dal Festival di San Sebastián e da Eagle Pictures.
J.K. Simmons è uno dei caratteristi più riconoscibili del cinema americano contemporaneo, vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista per Whiplash. Nel corso della sua carriera ha attraversato generi molto diversi, dal dramma alla commedia, passando per thriller, cinecomic e film d’azione.
Anna Lambe completa invece il nucleo principale degli interpreti di un film che mantiene volutamente ristretto il numero dei personaggi e concentra gran parte della propria forza narrativa sul rapporto tra James e Odin.
Attorno a loro domina soprattutto il paesaggio. Una scelta coerente con la natura del survival movie: più lo spazio umano si restringe, più montagne, acqua, foreste e animali sembrano diventare personaggi della storia.
David Ayer ritrova Brad Pitt dopo Fury
Alla regia di Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio c’è David Ayer, autore che nel corso della propria carriera ha spesso raccontato uomini in uniforme, codici di appartenenza, violenza e personaggi costretti a misurarsi con condizioni estreme.
Tra i suoi film figurano End of Watch - Tolleranza zero, Fury, Suicide Squad, The Beekeeper e A Working Man. Con Heart of the Beast il regista sposta la tensione in uno scenario quasi primordiale: al posto delle strade, dei campi di battaglia o delle organizzazioni criminali c’è una natura che diventa insieme spazio, antagonista e banco di prova.
La sceneggiatura è firmata da Cameron Alexander, mentre la fotografia è di Mauro Fiore, il montaggio di Dody Dorn e le musiche di Jared Michael Fry. Sono i crediti tecnici ufficiali riportati dalla scheda del Festival di San Sebastián.
Fiore, premio Oscar per la fotografia di Avatar, ha il compito di trasformare gli spazi naturali in una componente essenziale del racconto, mentre Fry torna a collaborare con Ayer dopo The Beekeeper e A Working Man.
Heart of the Beast fuori concorso al Festival di San Sebastián
Poco prima dell’arrivo nelle sale italiane, Heart of the Beast è stato presentato nella Selezione Ufficiale fuori concorso della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián.
Il film è stato proiettato il 22 settembre 2026. La scheda ufficiale del festival indica una produzione statunitense, una durata di 101 minuti e definisce il film un “adventure thriller”.
Un passaggio festivaliero che precede di appena due giorni l’uscita italiana di Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio, prevista per il 24 settembre 2026. Per Brad Pitt e David Ayer è il ritorno a una collaborazione cinematografica a dodici anni da Fury, questa volta per una battaglia completamente diversa: non contro un esercito, ma contro la natura e i limiti della sopravvivenza
Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio, la scheda del film
Titolo italiano: Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio
Titolo originale: Heart of the Beast
Regia: David Ayer
Sceneggiatura: Cameron Alexander
Cast: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
Fotografia: Mauro Fiore
Montaggio: Dody Dorn
Musiche: Jared Michael Fry
Genere: azione, avventura, thriller
Paese: Stati Uniti
Anno: 2026
Durata: 101 minuti
Uscita italiana: 24 settembre 2026
Al cinema con: Eagle Pictures